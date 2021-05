Twitter introduce el envío de propinas entre usuarios, pero cuidado: si pagas con PayPal estarás compartiendo tu dirección postal

"Muestra tu amor, deja una propina. Estamos probando Tip Jar, una nueva forma de dar y recibir dinero en Twitter. Más cosas pronto". Ese es el tuit con el que Twitter ha presentado, finalmente, su (largamente rumoreada) función de envío de propinas entre usuarios.

Pero no nos emocionemos (aún): por ahora sólo está disponible para un grupo muy limitado de usuarios, en su mayor parte creadores de contenidos y entidades sin ánimo de lucro. Las primeras informaciones indicaban que todos ellos serían usuarios de la versión anglófona de Twitter, pero ya hemos encontrado usuarios hispanohablantes con la función activada.

Eso sí, por ahora la función únicamente se muestra en la app móvil de Twitter (tanto para iOS como para Android). Twitter ya nos tiene acostumbrados a esta implementación lenta y progresiva de nuevas funciones antes de su definitiva liberación para el conjunto de usuarios y plataformas.

Por otro lado, Twitter afirma que no se quedará con ninguna comisión por estos pagos. El motivo es que se trata únicamente de una función para facilitar la realización del pago, y no de una pasarela de pagos propiamente dicha. Es decir, será el servicio que usemos como intermediario quien termine cobrando la comisión.

Las capturas de pantalla difundidas por Twitter muestran que los servicios que podremos utilizar para el envío de estas propinas son Patreon, PayPal, Venmo, Bandcamp y Cash App. Deberemos contar, claro está, con cuentas de usuario en las mismas.

Dichas capturas también muestran que podremos enviar las propinas pulsando en el nuevo icono de la función, que se mostrará junto a los botones de 'Seguir' y 'Enviar DM', en el perfil de cada usuario.

Pero ha surgido una pequeña polémica que ha preocupado a muchos usuarios: PayPal es, posiblemente, la pasarela de pago más usada por los potenciales usuarios de Tip Jar, y lo previsible es que la mayor parte de sus propinas se terminen pagando a través de dicho servicio…

…sin embargo, cuando un usuario envía una propina a otro mediante PayPal, por defecto el receptor recibe una notificación mediante email en la que se incluye la dirección postal del donante.

Esto es responsabilidad exclusiva de PayPal (ni siquiera se trata de un error, sino de una política de la compañía), y no de Twitter, pero quizá no estaría de más un aviso previo por parte de la red social antes de remitirnos a la pasarela de pago, para poder elegir una alternativa.

De hecho, las primeras quejas de los usuarios ya han hecho que Twitter anuncie un cambio en ese sentido:

We’re updating our tipping prompt and Help Center to make it clearer that other apps may share info between people sending/receiving tips, per their terms.