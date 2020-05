Twitter comienza a sugerir que “repienses” tu respuesta si la considera ofensiva y muestra un nuevo diseño para los hilos

Twitter sigue probando e implementando funcionalidades para reducir el acoso y el bullying en su plataforma. Con el último experimento, la red social preguntará a los usuarios si quieren "repensar" su respuesta antes de publicar un tweet potencialmente ofensivo.

Se trata de una prueba que están llevando en iOS con un número reducido de usuarios. Un tweet de la cuenta de soporte de Twitter afirma que "cuando las cosas se calientan, puedes llegar a decir cosas que no quieres decir".

When things get heated, you may say things you don't mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful. — Twitter Support (@TwitterSupport) May 5, 2020

Un experimento que durará varias semanas

Es una nueva medida por parte de la compañía para promover una conversación más saludable dentro de la plataforma. Sunita Saligram, directora global de las políticas de seguridad y confianza en Twitter, declaró a Reuters que buscan animar a la gente a "repensar su comportamiento y repensar su lenguaje".

Como decíamos, en estos momentos se trata de una prueba limitada, y la compañía asegura que este mensaje sólo lo verán un pequeño porcentaje de usuarios de iOS. Desconocemos si llevarán esta prueba a otros sistemas operativos o a la versión web y, sobre todo, si es algo que ha llegado para quedarse.

Este experimento comenzó en el día de ayer y afirman que durará algunas semanas y que se llevará a cabo a nivel mundial (aunque sólo con aquellos tweets y respuestas que vayan a ser publicadas en inglés).

Lo que está claro es que Twitter está intentando mitigar uno de sus mayores problemas desde diferentes ángulos. Tendremos que esperar para ver si estos experimentos dan resultado y finalmente acaban implementándolos.

Nuevo diseño en hilos

Además, Twitter ha comenzado a probar un nuevo diseño para los hilos, en lo que parece ser un esfuerzo por hacer más visible quién está hablando con quién. Esto se puede comprobar en el GIF adjunto en el siguiente tweet de @TwitterSupport.

Your conversations are the 💙 of Twitter, so we’re testing ways to make them easier to read and follow.



Some of you on iOS and web will see a new layout for replies with lines and indentations that make it clearer who is talking to whom and to fit more of the convo in one view. pic.twitter.com/sB2y09fG9t — Twitter Support (@TwitterSupport) May 5, 2020

Como vemos, el nuevo diseño hace uso de líneas y sangrías para dejar más claro que una respuesta está destinada a un tweet en concreto, algo que seguramente será más útil en hilos largos y con decenas de respuestas.