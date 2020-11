Twitter contrata al famoso hacker "Mudge" como jefe de seguridad

"Parece que el gato está fuera del saco". Con esta frase comienza el tweet en el que Peiter Zatko (más conocido como "Mudge" en el universo del hacking) anunció que acaba de ser contratado por Twitter.

Llega en un momento clave, ya que la plataforma sufrió hace unos meses un hackeo masivo, que afectó a cuentas tan importantes como la de Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk, Kanye West o la que utilizan compañías como Apple y Uber.

Looks like the cat is out of the bag.



I’m very excited to be joining the executive team at Twitter!



I truly believe in the mission of (equitably) serving the public conversation.



I will do my best! https://t.co/ZQkhYTXLQZ — Mudge (@dotMudge) November 16, 2020

"Lo haré lo mejor que pueda"

Twitter ha contratado a Mudge para que pase a ser el nuevo jefe de seguridad de la red social. El famoso hacker, por su parte, declara "estar entusiasmado con unirse al equipo ejecutivo":

"Creo verdaderamente en la misión (de manera equitativa) de servir a la conversación pública. ¡Lo haré lo mejor que pueda!"

La carrera de Zatko se remonta a la década de 1990, cuando realizaba simultáneamente trabajos clasificados para un contratista del gobierno de los Estados Unidos y era uno de los líderes de 'Cult of the Dead Cow' (cDc).

Esta organización de hackers se hizo muy conocida, entre otros motivos, por liberar herramientas de hacking para Windows, con el fin de incitar a Microsoft a mejorar la seguridad de su sistema operativo.

"Si alguien pudiese arreglar la seguridad de Twitter, él estaría en lo más alto de mi lista"

"No sé si alguien puede arreglar la seguridad de Twitter, pero él estaría en lo más alto de mi lista". Son palabras de Dan Kaufman, quien se encargó de supervisar a Zatko en DARPA y que ahora dirige Google ATAP; el laboratorio de investigación y desarrollo de hardware de Google.

Está claro que Zatko tiene un reto importante sobre sus hombros, y es algo que ya dejó claro Alex Stamos (jefe de seguridad de Facebook) en una entrevista concedida a la CNBC: