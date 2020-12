Twitter dice adiós a las conversaciones anidadas en hilos que estaban probando

Durante más de un año, Twitter ha estado probando una nueva vista para las conversaciones de la plataforma que recordaba enormemente a la vista de siempre en Reddit, donde las respuestas a cada mensajes forman parte de un nuevo árbol. Ahora, este formato dice adiós, "por ahora".

La compañía comenzó a probar este concepto en su aplicación experimental de Twitter en iOS, conocida como Twttr, y posteriormente lo llevó a la web. La idea era que las conversaciones de la plataforma fuesen más fáciles de seguir, ante el aumento de hilos y de las respuestas. La función no llegó al rediseño del año pasado.

Your feedback shapes Twitter.



We asked and you let us know this reply layout wasn’t it, as it was harder to read and join conversations. So we’ve turned off this format to work on other ways to improve conversations on Twitter. https://t.co/pA4Yd0QfyW