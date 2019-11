Twitter está probando hilos de conversaciones como los de Reddit en la web, y lucen bastante cómodos de seguir

Cortesía de Jane Manchun Wong, nuestra especialista favorita en hacer ingeniería inversa de algunas de las apps más populares que usamos, hemos podido echar un vistazo a la vista de conversaciones en hilos que está probando Twitter.

El concepto es similar a lo que se puede obtener actualmente en la versión experimental de Twitter para iOS, pero mucho más organizado y refinado. Son hilos al estilo de foros como Reddit, que ordenan mejor la conversación.

En lugar de que todas las respuestas tengan la misma jerarquía, se ven mejor organizados con líneas que delimitan de dónde viene la respuesta y a que tuit exactamente se anidan.

La versión que hemos podido probar en iOS no luce tan limpia y organizada como las capturas de Jane en la web, pero de cualquier manera ambas son pruebas que no sabemos cuándo llegarán a todos los usuarios o si llegarán del todo y en la misma forma.

Twitter Web App is testing reddit-like conversation tree



The concept first appeared on its experimental Twttr iOS app, and now it might come to the web app too! It helps keeping track of the flow of conversation pic.twitter.com/wlOvTR4IWP