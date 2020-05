Twitter empieza a mostrar advertencias en tweets que contengan desinformación sobre el coronavirus

Twitter ha estado tomando algunas medidas para intentar combatir la desinformación en un momento tan delicado como el que estamos viviendo a nivel mundial. A finales de marzo ya prohibieron los tweets que rechacen el "distanciamiento social", y ahora llegan nuevas medidas para limitar la difusión de contenido potencialmente dañino.

Mediante una entrada en el blog de la compañía, Twitter ha anunciado que empezarán a mostrar una serie de advertencias o etiquetas en aquellos tweets sobre el coronavirus que contengan "información controvertida o engañosa".

Ya disponible y en 40 idiomas

Estas nuevas etiquetas estarán enlazadas con una página en la que encontraremos una selección de tweets o páginas web de terceros que sean expertas en el tema del que se está debatiendo.

La plataforma ya había anunciado previamente que se encargarían de etiquetar o eliminar aquella información errónea que pudiera causar daño físico o pánico generalizado, incluyendo todo tipo de teorías de la conspiración. Esta medida buscaría ampliar dichas políticas.

Yoel Roth, jefe de integridad de Twitter, aclaró un punto importante respondiendo a una pregunta que le hizo Donnie O'Sullivan (periodista de CNN). Según Roth, esta medida también se aplicará a los tweets publicados por líderes y políticos de todo el mundo (sí, incluido Donald Trump).

These labels will apply to anyone sharing misleading information that meets the requirements of our policy, including world leaders. — Yoel Roth (@yoyoel) May 11, 2020

Estas medidas ya están empezando a aplicar, y actualmente están disponibles para 40 idiomas. Un dato importante es que algunos tweets que hayan sido publicados anteriormente ya mostrarán estas advertencias.

Esta ha sido una de las polémicas más recurrentes, ya que a finales de marzo (cuando anunciaron que prohibían la desinformación sobre el COVID-19) decidieron no eliminar un tweet de Elon Musk que parecía incumplirlo:

Kids are essentially immune, but elderly with existing conditions are vulnerable. Family gatherings with close contact between kids & grandparents probably most risky. — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020

Twitter indicará que nos encontramos ante algún tipo de desinformación de tres maneras: eliminarla directamente si es engañosa, mostrar un aviso si nos encontramos ante alguna reclamación controvertida o no hacer nada si es una reclamación no verificada.

Actualmente no nos queda muy claro cómo hará la plataforma para encontrar los tweets potencialmente dañinos. Lo que sabemos es que Twitter utilizará "sistemas internos para monitorizar proactivamente el contenido relacionado con el COVID-19", así como "confiar en socios de confianza" para evaluar el nivel de riesgo de los tweets.