Twitter prohíbe la desinformación sobre el coronavirus, aunque deciden no eliminar un tweet de Elon Musk que parece incumplirlo

Las redes sociales llevan semanas trabajando para intentar evitar la propagación de noticias falsas sobre el coronavirus, ya que la información veraz, contrastada y oficial es crucial cuando se atraviesa una crisis sea del tipo que sea.

Twitter ha anunciado que tomarán medidas enérgicas contra el contenido que pone en duda la gravedad de esta situación, algo que vimos (en muchos países) en semanas pasadas.

Por ejemplo, Twitter afirma que no está permitido publicar tweets que rechacen el "distanciamiento social". La plataforma ha tomado estas medidas porque aseguran que es necesario "mantener a la gente segura en Twitter".

Como podemos comprobar en el tweet publicado hace unas horas por @TwitterSafety, piden a todos los usuarios que eliminen los tweets publicados con contenido que puede incrementar las posibilidades de que alguien se contagie:

Negar la orientación de expertos

Animar a utilizar tratamientos, prevenciones y técnicas de diagnóstico falsas o ineficaces

Contenido engañoso que supuestamente viene de mano de autoridades o expertos

"Si puedes aguantar la respiración durante 10 segundos, no tienes el coronavirus"

Entre las afirmaciones engañosas recogidas por Twitter sobre el coronavirus, hay algunas que en estos momentos podrían dejarnos un tanto estupefactos: "si puedes aguantar la respiración durante 10 segundos, no tienes el coronavirus" o que "los asiáticos, son más susceptibles a COVID-19".

Twitter no eliminará un tweet de Musk que parece incumplir estas normas

Elon Musk vuelve a estar en el ojo del huracán de la polémica, después de haber publicado un tweet en el que asegura que los niños son "esencialmente inmunes" al COVID-19, a pesar de que existen estudios que apuntan que sí pueden enfermar gravemente.

Aunque en la segunda parte del tweet Musk afirma que puede ser peligroso que esos niños convivan con personas de riesgo (un peligro que sí es real), la primera afirmación de su tweet parece estar en desacuerdo con las políticas de Twitter.

Irónicamente, Twitter ha señalado a The Verge que este tweet "no incumple las normas". Por si fuera poco, esta semana publicaron una entrada en el blog de la compañía sobre las nuevas normas, y este fue uno de los ejemplos elegidos: