Twitter endurece las medidas contra la desinformación sobre elecciones etiquetando y eliminando tuits

Las elecciones estadounidenses en las que se elegirá el próximo presidente están a la vuelta de la esquina y las redes sociales se preparan para detener el avance de la más que probable desinformación en torno al decisivo proceso electoral.

Si hace unos días fue Facebook quien anunció sus medidas para "proteger" los comicios, ahora es Twitter la compañía que muestra sus cartas para mitigar en su plataforma los efectos de la información falsa o engañosa. Un reto permanente que resulta todavía más difícil de conseguir en plena elección.

"La conversación que ocurre en Twitter nunca es más importante que durante las elecciones"

Trump, entre otros, en el punto de mira

Las medidas anunciadas este jueves por la compañía comandada por Jack Dorsey lo dejan claro: se pretende dar una dura batalla a la desinformación. "La conversación que ocurre en Twitter nunca es más importante que durante las elecciones", dicen.

Twitter ha asegurado que toda información errónea tuiteada en la plataforma que tenga por objetivo socavar la confianza en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, será etiquetada como tal, reduciendo su visibilidad, o directamente eliminada. Se empezará la próxima semana.

Esta información falsa o engañosa incluye aquella que cause confusión sobre las leyes y reglamentos de un proceso electoral o los funcionarios encargados del mismo, que pueda socavar la confianza en los comicios con acusaciones infundadas de manipulación o proclamaciones de victoria cuando esta todavía no pueda ser confirmada al no encontrarse certificados los resultados electorales.

"El objetivo es proteger aún más contra el contenido que podría inhibir el voto y ayudar a detener la propagación de información errónea perjudicial"

"El objetivo es proteger aún más contra el contenido que podría inhibir el voto y ayudar a detener la propagación de información errónea perjudicial que podría comprometer la integridad de una elección u otro proceso civil", aseguran desde la compañía con sede en San Francisco.

Estas medidas ponen en el punto de mira precisamente al actual presidente estadounidense, Donald Trump, dado que en el pasado ha cuestionado la legitimidad del voto por correo y ha sugerido que puede que no acepte los resultados, entre otras declaraciones llamativas.

Estas medidas de Twitter se suman a la decisión tomada el año pasado sobre no aceptar la mayoría de anuncios políticos que en el pasado sí publicaba.