Twitter envía por error cientos de notificaciones aleatorias con extraños códigos

Las notificaciones son, de por sí, una de las grandes distracciones y dolores de cabeza de los usuarios de smartphones en esta era, por la saturación que generan. Si además se reciben aleatoriamente por parte de Twitter extraños códigos que parecen proceder de criptografía avanzada, la sensación que se produce es de desconcierto.

Es lo que le ha ocurrido a muchos usuarios de la aplicación oficial de Twitter en iOS. Sin relación aparente con notificaciones normales, sin que se indique nada claro, han empezado a recibirse secuencias alfanuméricas seguidas de dos puntos y números como 0, 1, 2, 19 o 20. Anonadados, los usuarios han comenzado a compartir sus capturas de pantalla donde, en algunos casos, podían verse más de diez notificaciones, es decir, un SPAM en toda regla, sin ni siquiera promocionar nada, que se sepa.

I think twitter is broken lmao

Am I the only one experiencing this? pic.twitter.com/kvgm9X4fr7 — vic || 💕 (@reylobaby) October 16, 2018

is this an arg pic.twitter.com/Du2Ks93HNi — Andy Baio (@waxpancake) October 16, 2018

Soy rico en bitcoins o fuente verificada de Wikileaks. Luego os cuento. pic.twitter.com/j4JNnLr6pR — Carballo no (@carballo) October 16, 2018

Todo bajo control, pero en Twitter ni Jack Dorsey sabe qué ha pasado

Jack Dorsey, CEO de Twitter, ha actuado con rapidez y ha compartido una captura en Twitter donde podía observarse que él mismo también estaba sufriendo el problema. Reconocía que estaban observando su propagación y afirmaba que estaban trabajando en ello.

We’re seeing this issue too. On it. pic.twitter.com/pzjd6248gJ — jack (@jack) October 16, 2018

Minutos después del primer tuit, Jack ha escrito otro contando que el problema debería estar resuelto. Lo más sorprendente es que lo siguiente que ha comentado el CEO es que están trabajando para entender por qué ha llegado a ocurrir, sin dar más explicación.