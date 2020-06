Twitter etiqueta un vídeo compartido por Trump como "manipulado" y Facebook elimina anuncios de su campaña por incluir un símbolo nazi

Twitter ha marcado como "manipulado" un vídeo que Donald Trump ha compartido hace unas horas en su cuenta de Twitter, al considerar que el contenido del mismo viola las normas de la red social.

La relación entre el presidente de los Estados Unidos y Twitter no pasa por su mejor momento, ya que hace unas semanas marcaron otros tweets de Trump como "potencialmente engañosos" y el magnate contraatacó amenazando con cerrar redes sociales.

Editado y con un rótulo falso de la CNN

En esta ocasión se trata de una versión editada de un vídeo que se hizo viral el año pasado, en el que aparecen dos niños (uno blanco y otro negro) abrazándose en la calle y el logo de la CNN.

La versión "manipulada" que ha compartido Trump comienza con un rótulo en el que se puede leer "niño aterrorizado huye de un bebé racista", seguido de "el bebé racista probablemente sea un votante de Trump".

pic.twitter.com/vnRpk0zl5y — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2020

Fundido a negro junto al mensaje "lo que realmente ocurrió" y vemos el vídeo original, en el que los dos niños se abrazan. El clip culmina con "Estados Unidos no es el problema. Las noticias falsas lo son".

Twitter ha aclarado que en septiembre de 2019 la CNN compartió un vídeo que se hizo viral en el que veía la amistad entre dos niños. En cambio, "este jueves el presidente compartió una versión de este vídeo que muchos periodistas han confirmado que está editada y manipulada con un rótulo falso de la CNN".

Facebook y el triángulo utilizado en la Alemania nazi

Además de lo ocurrido en Twitter, hace unas horas Facebook informó que han eliminado anuncios y publicaciones de la campaña para la reelección del presidente de los Estados Unidos, al considerar que contenían un símbolo empleado en la Alemania nazi.

The President of the United States is campaigning for reelection using a Nazi concentration camp symbol.



Nazis used the red triangle to mark political prisoners and people who rescued Jews.



Trump & the RNC are using it to smear millions of protestors.



Their masks are off. pic.twitter.com/UzmzDaRBup — Bend the Arc: Jewish Action (@jewishaction) June 18, 2020

Se trata de un triángulo rojo invertido, y los nazis lo utilizaron para marcar a los presos políticos en los campos de concentración. Facebook ha argumentado que han decidido retirar estos anuncios porque violan sus directrices contra grupos organizados de odio.

"Nuestra política prohíbe utilizar un símbolo de un grupo prohibido de odio para identificar a prisioneros políticos sin el contexto que condena o explica dicho símbolo”.

Este triángulo rojo invertido acompañaba a publicaciones relacionadas con la campaña de reelección de Trump, en las que había un mensaje en el que se solicitaba firmar un manifiesto de condena a Antifa: la "organización" que Trump quiere definir como terrorista por los disturbios raciales.