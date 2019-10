Twitter ha ganado menos dinero de lo esperado, y su solución es que algunos usuarios vean más publicidad

Los resultados financieros del tercer trimestre de Twitter vuelven a tener doble lectura, y puede que en este caso más que otras veces. Si hace varios años la preocupación de la plataforma estaba en que no crecía en número de usuarios e incluso decrecía, ahora el problema está en los ingresos por anuncios y en los beneficios. Esto, que ahora repasaremos, hizo que las acciones de la compañía cayeran un 20% antes de la apertura del mercado.

Hace unos meses Twitter afirmó que se centraría en dar cifras de usuarios diarios monetizables (mDAU), y en ese sentido, ha crecido un 17% respecto al mimso trimestre del año anterior, alcanzando 145 millones de mDAU. Además de ser una buena cifra, excede lo pronosticado por analistas.

Los ingresos también han crecido, un 9%, pero en este caso sí se han quedado unos 50 millones de dólares por debajo de lo esperado por los analistas. El beneficio se quedó en 37 millones de dólares, frente a 106 millones del año pasado, lo que supone un 65% menos.

Twitter explica de dónde vienen sus problemas, y su posible remedio

Lo más importante de la nueva realidad de Twitter es que pese a que han logrado ser rentables y crecer en usuarios, lo que parece implicar que frente a otras épocas, la compañía lo está haciendo mejor en producto, los intereses de los inversores están muy desalineados de los del Jack Dorsey y el resto de la dirección, pues quieren más de lo que está logrando, un crecimiento de usuarios que hace años era impensable. Según el CEO, la mitad de los nuevos usuarios han llegado por mejoras en el producto.

Desde Twitter mencionan haber mejorado los modelos de aprendizaje automático para que el contenido mostrado en los timelines no cronológicos, es decir, los que los usuarios eligen ver con algoritmos. Además, han puesto énfasis en la importancia de la nueva función para ver las listas de forma más accesible y en cómo están funcionando las nuevas medidas para reducir el abuso, otro de los problemas crónicos de la plataforma. Los californianos afirman que más de la mitad de los tuits que se eliminan por este motivo son retirados por los algoritmos antes de que los usuarios notifiquen sobre ello.

Pasando a lo negativo en Twitter han experimentado en este trimestre, según cuentan, un problema de bugs que han afectado a cómo segmentaban anuncios, y a cómo compartían datos de éstos con anunciantes. Además, también han descubierto que algunas opciones de personalización y ajustes de datos tampoco estaban funcionando como esperaban. Por ejemplo, al preguntar a los usuarios si querían que Twitter eligiera los mejores anuncios posibles para ellos basándose en los datos de sus dispositivos, Twitter los utilizaba incluso cuando la gente había pedido que no. Por ello, desactivaron la opción.

Los usuarios con más seguidores, que antes no veían anuncios, ahora los verán igual

El impacto de esto, según la compañía, es no controlar bien los anuncios que mostrar a los usuarios, lo que hace que las previsiones y análisis se resientan. Otro problema ha sido enviar información sobre el rendimiento de anuncios a compañías colaboradoras incluso cuando los usuarios había elegido no hacerlo como respuesta a la pregunta que Twitter plantea en la aplicación. Esta opción también la desactivaron, lo que hace que haya menos anuncios o de menor calidad porque los anunciantes no conocen bien el rendimiento que pueden tener en la plataforma al no recibir datos en profundidad.

Para remediar todo esto, están trabajando en ello, pero reconocen que de cara al próximo trimestre esperan seguir notando los efectos de estos bugs, que producirán una reducción de cuatro puntos sobre el año pasado. Mientras lo arreglan y no, un portavoz de Twitter ha contado a CNBC que mientras que "históricamente, usuarios con muchos seguidores veían menos anuncios", "recientemente hemos cambiado nuestra visión de enseñar anuncios a todo el mundo que use Twitter, y como resultado, algunos notrarán un incremento en el número de anuncios que ven.