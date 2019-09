Twitter por fin comienza a dar protagonismo a las listas: en iOS puedes convertirlas en cronologías de fácil acceso

Una de las demandas que más recurrentemente se hace a los responsables de Twitter, más allá de la edición de tuits, es la de dar un mayor protagonismo a las maltratadas listas. Llevan años entre nosotros, son extremadamente útiles para clasificar cuentas, pero siempre han estado condenadas a un segundo plano.

Prueba de ello es que los clientes de terceros disponibles en iOS y Android históricamente han dado un tratamiento especial a esta característica facilitando el acceso a los diferentes listados como si de nuestra cronología principal se tratase. Lo mismo ocurre con TweetDeck, una aplicación en manos de Twitter desde hace años, en la que las listas juegan un papel fundamental.

Sin embargo, los tiempos del ostracismo parecen haber comenzado a terminar para las listas. Al menos, para los usuarios de la aplicación de Twitter para iOS.

On our list? Make lists even better for you! ✅



Now on iOS, you can pin up to five lists, rearrange them, and swipe to access from home. pic.twitter.com/gNdfNE1DCl