Twitter está probando que las listas sean como timelines independientes: así funcionan

Una de las funcionalidades más desconocidas de Twitter seguramente sean las Listas: una opción que nos posibilita crear varios timelines, por si queremos organizar temáticas o grupos de usuarios en diferentes grupos (por ejemplo, política, música o cine).

Uno de los puntos positivos de las Listas es que nos permiten agregar cuentas sin tener que seguirlas. De esta manera, podemos reducir el número de cuentas que seguimos en el timeline principal, pero al mismo tiempo no perder de vista ciertos tweets.

Otro aspecto interesante de las Listas es que pueden ser públicas o privadas, así podrás decidir si quieres compartir ese trabajo de curación de contenidos o si prefieres guardártelo para ti.

A un swipe de distancia

Desgraciadamente, Twitter no ha ido actualizando esta funcionalidad, que está medio enterrada en la interfaz. Clientes de terceros (como por ejemplo Tweetdeck) te permiten crear columnas independientes con cada lista, y ahora parece que la red social está considerando implementarlo.

Mediante un tweet publicado en la cuenta oficial, la compañía informa que están probando una manera de dar más protagonismo a las Listas, colocándolas a un swipe de distancia del timeline principal.

Customizable timelines that are easy to access? We’re thinking about ways to do this! One idea we had is for you to be able to swipe to your lists from home. If you're in the test tell us what you think! pic.twitter.com/g5WMaNZ57N — Twitter (@Twitter) 25 de junio de 2019

Si eres uno de los usuarios que han sido añadido a esta prueba, en la parte superior verás una serie de barras que se van iluminando de color azul cuando haces swipe hacia la izquierda.

Cada una de esas barras corresponde a una de las Listas que hayas creado, siendo una manera más rápida y cómoda de acceder a cada una de ellas.

Actualmente, para acceder a las Listas dentro de la aplicación, es necesario hacer aparecer la barra lateral, pulsar en "Listas" y elegir cuál quieres ver. Para navegar entre ellas es necesario volver atrás e ir entrando en cada una.

Tendremos que esperar para saber qué feedback obtienen de esta prueba y si Twitter decide finalmente integrar esta funcionalidad en las aplicaciones móviles y que cualquier usuario pueda utilizarla.