Un proyecto de ley en EEUU quiere obligar a las compañías tecnológicas a desvelar cuánto valen tus datos

Dos senadores estadounidenses presentaron hace unas horas un proyecto de ley en el Congreso con el que buscan obligar a las empresas tecnológicas a desvelar qué datos recopilan sobre sus usuarios y cómo los están aprovechando para obtener beneficios.

Los dos senadores que han lanzado este propuesta son Mark Warner (demócrata, del estado de Virgina) y Josh Hawley (republicano, del estado de Misuri). Han bautizado este proyecto de ley como 'Designing Accounting Safeguards to Help Broaden Oversight And Regulations on Data' (DASHBOARD).

"Usted está pagando con sus datos en lugar de con su billetera"

Este proyecto de ley apunta directamente a aquellas empresas de tecnología que tengan más de 100 millones de usuarios activos mensualmente y que recopilen datos sobre los mismos.

Si se llega a aprobar, estas empresas tendrán que informar (tanto a los usuarios como a las autoridades) qué información precisa están recopilando, si la están utilizando para su propio beneficio y cómo lo están llevando a cabo.

Han dado a conocer este proyecto de ley en una entrevista con Axios, en la que Warner advirtió que "durante años, las compañías de redes sociales han dicho a sus consumidores que sus productos son gratuitos. No es cierto, usted está pagando con sus datos en lugar de con su billetera".

Básicamente, Warner nos está recordando un dicho muy utilizado en tecnología: "si no pagas por el producto, el producto eres tú". Por si fuera poco, este proyecto de ley también busca que las empresas informen "regularmente" a los usuarios sobre el volumen de sus datos.

"La falta general de transparencia y divulgación en este mercado ha hecho imposible que los usuarios sepan a qué renuncian, con quién más se comparten sus datos o qué valor tienen para las plataformas".

También buscan exigirles que presenten un informe anual sobre el valor agregado de los datos de usuario que han recopilado, además de especificar los contratos que mantienen con terceros para recolectar información.

En la entrevista, Warner habló específicamente de Facebook, afirmando que la red social sabe más de sus usuarios que el propio gobierno. Como vemos en el gráfico superior, la compañía ha obtenido entre 8 y 10 dólares por usuario (en el caso de Europa) en los últimos trimestres.