Gafas Ray-Ban al 90% de descuento: cómo protegerte de esta estafa que se esparce por Instagram

Hace unos años, cuando abrías Instagram sólo te encontrabas las publicaciones de tus amigos en el feed. Ahora es muy distinto, y tienes que ir esquivando publicidad para poder ver las publicaciones de las cuentas que sigues.

En las últimas semanas me encontré varias veces con una publicidad de una página web que dice ofrecer gafas Ray-Ban originales a un 90% de descuento. Como siempre, instintivamente deslicé el dedo hacia arriba, pero pasados unos días me di cuenta que eran publicaciones de mis amigos.

Ray-Ban al 90% de descuento, 100% estafa

La primera vez que vi aparecer esta publicidad fue en la cuenta de un proyecto musical que tienen unos amigos (Cintaadhesiva). Solían (y digo solían porque han desactivado su cuenta de Instagram tras lo ocurrido) publicar poemas en gallego junto a anuncios de conciertos, y por eso me extrañó ver esa publicación.

De hecho, en un primer momento pensé: "si ellos están promocionando esto debe ser verdad...eso o han montado un negocio de venta de gafas". Entré a ver la web pero ya me di cuenta que se trataba de spam.

Lo ignoré, y pasadas tres horas volvía a ver en su cuenta la misma publicación. Fue entonces cuando decidí avisarles y comprobé que, efectivamente, no las habían publicado ellos.

Le pregunté a Jesús (amigo y 50% de este proyecto), y él me dijo que no tiene ni idea de cómo ha podido pasar. Él me asegura que no tuvo ninguna interacción con una publicación similar y afirma que nunca visitó esa página web.

Al día siguiente me volvía a encontrar con la misma imagen, pero esta vez en la cuenta de una amiga. Directamente, a los dos minutos me di cuenta que la había borrado, así que no le dije nada.

Una usuaria asegura que con sólo leer un DM con esta publicidad ya se publicó en su perfil

Cuando volví a entrar, pasadas unas horas, allí estaba de nuevo la misma publicidad. Le abrí un privado, diciéndole: "creo que te han hackeado la cuenta, cambia la contraseña".

En su caso, ella recuerda que un conocido de Instagram le envió un privado, y cuando entró a leerlo se encontró con esta publicidad. Ella deja claro que en ningún momento hizo click en este enlace, y que tan pronto leyó este mensaje privado automáticamente se publicó en su perfil.

Nos hemos puesto en contacto con Instagram para saber si están al corriente de esta estafa y, si es así, cómo están consiguiendo publicar este tipo de publicidad en los perfiles de usuario.

Cómo protegerte y recuperar tu cuenta

Con tácticas como el phishing, los hackers consiguen acceder a los perfiles de redes sociales como Instagram. Precisamente, la compañía anunció hace unos días que están probando un nuevo método para que sólo pueda recuperar una cuenta hackeada quien tenga el dispositivo en sus manos.

Si en tu cuenta (o en las cuentas de tus conocidos) ves que aparece esta publicidad. El primer paso a tener en cuenta, después de borrar las publicaciones, será cambiar inmediatamente tu contraseña.

Recomendamos, además, activar la autenticación en dos pasos. Para ello, será necesario seguir los siguientes pasos: