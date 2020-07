Twitter imita a Facebook: facilita ver y enviar mensajes privados sin abandonar nuestro timeline

Al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en Facebook y LinkedIn, la actual interfaz de usuario de Twitter no nos permite desplazarnos por nuestro timeline y consultar nuestros mensajes directos (DMs) simultáneamente sin andar cambiando de pestaña.

Pero Twitter ha decidido cambiar eso y ponerse a la altura de las otras dos grandes sociales con una nueva funcionalidad que permite acoplar a la esquina inferior derecha de la pantalla un recuadro desde el que visionaremos los últimos mensajes directos que hayamos recibido.

Slide into those DMs without clicking away from your timeline.



Rolling out on web. pic.twitter.com/BdaeYoyPu2