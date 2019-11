Twitter ya permite activar la autentificación en dos fases sin utilizar un número de teléfono

Hace unas horas Twitter anunció una funcionalidad que muchos usuarios esperaban: la posibilidad de activar la autenticación en dos pasos sin necesidad de vincular un número de teléfono.

Esta decisión llega semanas después de haber protagonizado una polémica y haber reconocido que utilizaron de manera "no intencionada" los números de teléfono y emails de sus usuarios con fines comerciales, a pesar de que fueron solicitados para establecer la autenticación en dos pasos.

We're also making it easier to secure your account with Two-Factor Authentication. Starting today, you can enroll in 2FA without a phone number. https://t.co/AxVB4QWFA1 — Twitter Safety (@TwitterSafety) November 21, 2019

Ya puedes eliminar tu número de teléfono vinculado

La verificación en dos pasos llegó a Twitter en el año 2013, y en un primer momento sólo era posible activarla a través de SMS (posteriormente añadieron sistemas altenativos, como Google Authenticator).

Lo cierto es que esto planteaba algunos problemas de seguridad, ya que es relativamente sencillo ser víctima de un SIM Swap: que dupliquen tu tarjeta SIM y así recibir el código necesario para acceder a tu cuenta.

Another 🔑 update today: you can now use Two Factor Authentication without linking a phone number. If you already have your phone number linked along with App-based 2FA, you can unlink your 📞 it in the "Account" section of your settings while still keeping 2FA on. https://t.co/t63iRz2lIy — Kayvon Beykpour (@kayvz) November 21, 2019

No olvidemos que hace unos meses consiguieron hackear la cuenta de Jack Dorsey (CEO de Twitter), y todo apunta a que fue víctima de un SIM Swap.

We're aware that @jack was compromised and investigating what happened. — Twitter Comms (@TwitterComms) August 30, 2019

Eso significa que a partir de ahora puedes ir a la aplicación de Twitter, entrar en 'Configuración' > 'Privacidad' > 'Cuenta' > 'Teléfono' y "eliminar número de teléfono" asociado a nuestra cuenta.

Si utilizas, por ejemplo, un sistema como Google Authenticator, podrás activarlo volviendo a 'Seguridad' > 'Autentificación en dos fases'. Tras introducir nuestra contraseña de Twitter podremos vincular nuestra cuenta con Google Authenticator.