Twitter pide perdón por no haber eliminado los tweets del sospechoso de los paquetes bomba en EEUU

El pasado viernes, las autoridades estadounidenses detuvieron a Cesar Sayoc, un hombre de 56 años sospechoso de haber enviado una docena de paquetes bomba a personalidades que son críticas con Donald Trump: Barack Obama, Bill y Hillary Clinton, etc.

El 11 de octubre, Sayoc le envió un tweet a Rochelle Ritchie, una conocida analista política que aparece con frecuencia en la televisión estadounidense. El tweet decía lo siguiente:

"Así que te gusta hacer amenazas. Nosotros responderemos a tus amenazas. Abraza fuerte a tus seres queridos cada vez que salgas de casa".

"Sabemos que tenemos mucho por hacer"

Ritchie reportó estas amenazas, perlo la plataforma le respondió que "no las veían tan serias". De hecho, cuando Sayoc fue arrestado el pasado viernes, el tweet de las amenazas seguía publicado.

Oh so now you want to suspend his account @Twitter !!! #cesarsayok 🤬 pic.twitter.com/jgHpPbKDbZ — R O C H E L L E (@RochelleRitchie) 26 de octubre de 2018

Sayoc utilizaba dos cuentas para enviar este tipo de tweets: @hardrockintlet y @hardrock2016. Mientras Facebook se encargó de suspender su cuenta de manera rápida, Twitter tardó días en realizar esta operación.

Hey @Twitter remember when I reported the guy who was making threats towards me after my appearance on @FoxNews and you guys sent back a bs response about how you didn’t find it that serious. Well guess what it’s the guy who has been sending #bombs to high profile politicians!!!! pic.twitter.com/xBY8FMbqnq — R O C H E L L E (@RochelleRitchie) 26 de octubre de 2018

Por este motivo, la analista política ha publicado un tweet en el que se queja del trato recibido por parte de la red social. Les pide que "recuerden cuando denunció al tipo que le amenazó después de su aparición en FOX News".

"¿Recordáis cuando denuncié al tipo que me amenazó después de mi aparición en FoxNews y me respondisteis que no lo veíais tan serio? Bueno, ¡pues es el tipo que ha estado enviando bombas a políticos de alto nivel!"

En esta queja pública, Ritchie adjunta las capturas del tweet de Sayok y la respuesta de Twitter a su denuncia. Horas después de esta nueva queja, la red social ha decidido pedir perdón por lo ocurrido a través de un tweet:

An update. We made a mistake when Rochelle Ritchie first alerted us to the threat made against her. The Tweet clearly violated our rules and should have been removed. We are deeply sorry for that error. — Twitter Safety (@TwitterSafety) 27 de octubre de 2018

La compañía reconoce que "cometieron un error cuando Rochelle Ritchie nos alertó por primera vez amenazas contra ella. El tweet claramente violaba nuestras reglas y debió haber sido eliminado. Sentimos profundamente haber cometido ese error".

En ese mismo hilo, Twitter afirma que "estar investigando lo ocurrido" y aseguran que "seguirán trabajando para mejorar la forma en que manejamos las preocupaciones planteadas por cualquier usuario".

We want Twitter to be a place where people feel safe, and we know we have lot of work to do. — Twitter Safety (@TwitterSafety) 27 de octubre de 2018

Por último, la compañía "quiere que Twitter sea un lugar en el que la gente se sienta segura". De todos modos, eso parece estar un poco lejos de la realidad, algo que la compañía reconoce abiertamente: