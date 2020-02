Twitter reconoce que una "gran red" de cuentas falsas se dedicó a emparejar nombres de usuario con números de teléfono

A finales del año pasado, un investigador de seguridad (llamado Ibrahim Balic) descubrió un fallo den la app de Twitter para Android que permitió vincular cuentas de Twitter con los números de teléfono de millones de usuarios de todo el mundo.

Balic detectó que, tras haber generado listas con números de teléfono, era capaz de identificar a qué usuarios correspondían a través de la carga de contactos que incluye la app de Android.

Un nuevo ejemplo de scraping

Este investigador declaró que, utilizando este método, consiguió identificar unas 17 millones de cuentas de diferentes países: Alemania, Francia, Grecia, Irán, Turquía, Malasia o Israel. Además, dijo que algunas de las cuentas descubiertas pertenecían a políticos y miembros de la policía.

En aquel momento, Twitter afirmó que estaban investigando lo ocurrido, y parece que Balic estaba en lo cierto. La compañía ha reconocido este incidente y ha asegurado que un gran número de cuentas falsas explotaron su API para acceder a esta información.

We recently discovered an issue that allowed bad actors to match a specific phone number with the corresponding accounts on Twitter. We quickly corrected this issue and are sorry this happened. You can learn more about our investigation here: https://t.co/Z6Q4geQ8jo — Twitter Support (@TwitterSupport) February 3, 2020

Twitter aclara que dichas cuentas han sido suspendidas "inmediatamente". Estamos ante un ejemplo más de una práctica conocida como "scraping", utilizada para recopilar una gran cantidad de datos personales compartidos en las redes sociales u otro tipo de plataformas.

Tras finalizar la investigación, la red social asegura que ha realizado una serie de cambios para que evitar que se sigan realizando este tipo de técnicas masivas de recopilación de datos de usuario.

"Proteger la privacidad y la seguridad de las personas que utilizan Twitter es nuestra prioridad número uno".

Twitter finaliza su comunicado pidiendo perdón a todos los usuarios, y afirman que "reconocen y aprecian la confianza" que hay depositada en la plataforma y que se "comprometen a ganarla todos los días".