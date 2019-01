Twitter tendrá un modo oscuro todavía más oscuro

Si no puedes vivir sin el modo oscuro y eres usuario de Twitter estás de enhorabuena: la red social va a oscurecer esta interfaz todavía más. El pajarito azul no va a poderse ni ver entra tanta oscuridad. Es la respuesta del propio director ejecutivo de la empresa, Jack Dorsey, a un usuario descontento.

El creciente interés por los temas oscuros, con la posibilidad de que Android lo incorpore en su próxima versión, llegó estos días a ser tema de discusión en las redes y motivó un artículo sobre sus beneficios en The Wall Street Journal.

Was just talking about this with @kayvz. Will fix.