Vine regresa en 2019 y ahora se llamará "Byte"

Ya han pasado casi dos años desde que Vine dijera adiós, la plataforma de microvídeos de seis segundos vivió su auge aunque no por demasiado tiempo y tampoco supieron mantenerse compitiendo, especialmente cuando vídeos similares llegaron a Instagram.

Sin embargo el interés por traerla de vuelta es algo que siempre tuvo en mente uno de sus co-creadores, Dom Hofmann, que desde noviembre de 2017 había estado adelantando que trabajaba en un nuevo proyecto y justo anoche confirmó oficialmente que su nueva app de loops de vídeo se llama "Byte" y llegará en la primavera de 2019.

Este es el mismo proyecto que conocíamos con el nombre clave de "V2" y que se esperaba hace tiempo pero fue retrasado indefinidamente en mayo de este mismo año. Es muy poco lo que sabemos sobre el "nuevo Vine", pero Hoffman ha dicho que estará contando con algunas de las antiguas estrellas de Vine como contribuidores.

our new looping video app is called byte. launching spring 2019 pic.twitter.com/C3FMvkcIwc