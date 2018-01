Todo lo que sabemos del nuevo Vine

A principios del 2017, Twitter cerraba Vine, una plataforma que se hizo famosa por permitir crear unos pequeños loops de vídeo en el que se hicieron famosos muchos creadores de contenido.

Después de cinco años en funcionamiento, la plataforma se convirtió en una aplicación de cámara, permitiendo grabar y editar clips de seis segundos. Ahora conocemos que Dom Hofmann, uno de los creadores de Vine, tiene muy avanzado su sucesor: V2.

A finales del mes de noviembre, Hofmann publicó un tuit en el que ya adelantaba que estaba trabajando en un nuevo proyecto, sin dar muchos más detalles al respecto:

i'm going to work on a follow-up to vine. i've been feeling it myself for some time and have seen a lot of tweets, dms, etc. — dom hofmann (@dhof) 30 de noviembre de 2017

TechCrunch ha publicado los primeros detalles sobre V2, una aplicación que llegará este verano, aunque no han querido especificar una fecha exacta. De hecho, ya existe un foro oficial, en el que se asegura que saldrá a la luz "en 2018".

Hofmann ya ha empezado a contar con algunas de las estrellas de Vine para que contribuyan a este nuevo proyecto, ya que (en palabras de su creador) será una experiencia con la que están familiarizados:

"Algunas cosas serán bastante familiares para aquellas personas que hayan utilizado Vine, pero estamos planificando un homenaje, un seguimiento, un remake y una novedad".

Diseño y nombre

Twitter todavía tiene los derechos de Vine, así que no puede utilizar el mismo nombre. Ese es el motivo de que se vaya a llamar v2 o V2, aunque parece que Hofmann prefiere la versión en minúsculas.

La tipografía redondeada, de color blanco y sobre un color verde (esta vez más claro) es una referencia directa al diseño utilizado en Vine. Esta vez, el logotipo no tiene sombra, como principal diferencia.

Obviamente, Hofmann estaría intentando evitar una demanda por parte de Twitter, pero al mismo tiempo se intenta conseguir que se asocie directamente este nuevo producto con Vine.

Duración de los vídeos

Los vídeos tendrán una duración entre 2 y 6,5 segundos, y se repetirán en loop. Podrán capturarse directamente desde la aplicación o subirse desde la galería, permitiendo que los clips se editen en otras aplicaciones.

Como vemos, su funcionamiento se parece muchísimo al Vine que conocemos. Hofmann afirma que no incluirán ningún tipo de filtros: ni faciales, ni basados en una localización, ni aquellos que cambian los colores del vídeo.

pic.twitter.com/dH8QIWuJIi — dom hofmann (@dhof) 18 de enero de 2018

Los vídeos se capturarán en formato vertical, ya que es un contenido pensado para consumir en dispositivos móviles. Se podrá alternar entre cámara frontal y trasera cuando se está grabando el clip.

A diferencia de Vine, v2 eliminará aquellos vídeos que infrinjan los derechos de autor, siendo una plataforma mucho más estricta en este sentido. Eso significa que no podremos incluir escenas de películas ni canciones sobre las que no tengamos derechos.

Además, mediante unas marcas de agua, v2 quiere prevenir que otras personas roben el contenido creado por los usuarios. Así evitarán que otros usuarios lo utilicen y lo vuelvan a publicar en v2 u otras plataformas.

Todo apunta a que podremos navegar por la aplicación en un timeline cronológico, aunque habrá una sección llamada "explorar" / "popular" en la que poder encontrar publicaciones relevantes.

Moderación y comportamientos inadecuados

A diferencia de Vine, v2 parece que también será mucho más estricta a la hora de evitar el acoso y los mensajes de odio. Hofmann asegura que "está bien estar en desacuerdo con alguien, pero no se tolerarán insultos, actitudes bromistas o cualquier otra forma de acoso indirecta".

De esta manera, Hofmann cree que la plataforma tendrá un ambiente más positivo, ayudando a que los creadores sigan publicando y que la juventud pueda utilizarla sin problemas.

Los usuarios tendrán la posibilidad de desactivar los comentarios en determinados vídeos, y parece que será posible colocar enlaces que apunten a otras páginas. Sobre esto, Hofmann reconoce "que el spam es uno de los principales problemas".

De momento, no se han pronunciado sobre qué harán con los desnudos, contenido erótico o todo aquel contenido considerado "ofensivo". Hofmann afirma que "él no tiene ningún problema" con este tipo de publicaciones.

¿Es tarde para repetir la misma fórmula?

Si Vine, en cierto modo fracasó, la gran duda es si v2 conseguirá sobrevivir en un mundo dominado por Instagram, Snapchat, Facebook y Twitter.** Cuando Vine llegó al mercado, Instagram no permitía publicar vídeos**, las cosas han cambiado mucho en los últimos años.

Hace unos meses hablábamos de Coub, una plataforma que surgió como respuesta a Vine, y a la que los principales Viners españoles estaban migrando. Todo apunta a que esta red social quedará eclipsada cuando llegue v2.

"Estamos todos expectantes y ansiosos".

He preguntado a algunos de los antiguos usuarios de Vine españoles más activos y conocidos, y parece que la mayoría tienen mucha fe depositada en v2. Daniel (más conocido como "Dnez") me dice que los Viners españoles están "expectantes y ansiosos".

Isaac Corrales, que en su cuenta de Vine tenía 85.000 seguidores, afirma que están "a la expectativa" y que v2 "está en contacto con creadores estadounidenses para no volver a cometer los mismos errores". Al igual que con Coub, parece que se volcarán tan pronto esté disponible:

" Entre los Viners españoles hay ganas de que salga y seguro que al menos en su lanzamiento le daremos bastante caña".

Mario Merinowski, que tenía cerca de 20.000 seguidores en Vine, también afirma que están "expectantes". Reconoce que se descargará la app tan pronto esté disponible, pero "duda que el público mayoritario consuma otra app".

Tendremos que esperar unos meses para ver cómo se materializa v2 y cuál es el recibimiento por parte de los Viners habituales y el resto de usuarios. Lo que sí está bastante claro es que será una experiencia muy similar al Vine que conocíamos.

