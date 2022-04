WhatsApp Beta para Windows 10 y 11 agrega una función muy útil para filtrar chats. Ideal para los que no contestan al momento

Desde hace un tiempo WhatsApp cuenta con una versión beta para PC exclusiva de la Microsoft Store. Esta aplicación en formato UWP está realizando grandes progresos, de hecho, en Genbeta ya pudimos hablar de ella, pareciéndonos la mejor alternativa para acceder al servicio a través de Windows. Ahora la compañía agrega una función muy útil y que ni siquiera podemos encontrar en la app para dispositivos móviles.

WhatsApp introduce un sistema para filtrar los chats en su versión UWP. De esta forma, podremos encontrar conversaciones de manera más fácil, contando con distintas categorías para encontrar lo que buscamos.

Filtrar chats ahora es mucho más fácil a través de WhatsApp Beta

Esta opción de filtrado se encuentra de momento únicamente en la versión UWP de WhatsApp para Windows 10 y 11. El funcionamiento es bastante sencillo. Para filtrar los chats que tenemos activos, lo único que tenemos que hacer es presionar el botón que aparece en el lado izquierdo de 'Nuevo chat', aquel icono que cuenta con tres líneas.

Una vez desplegada la lista, encontraremos varias categorías predefinidas por la propia aplicación. En este caso, podemos filtrar las conversaciones por 'No leídos', solo 'Contactos', 'Contactos no guardados' y 'Grupos'. Así pues, si por ejemplo simplemente queremos ver aquellos chats a los que no hayamos respondido o visto, basta con seleccionar la primera de las opciones.

Si bien es una característica simple, también es tremendamente útil, sobre todo en ocasiones en las que tenemos innumerables chats y pasamos demasiado tiempo buscando al que queremos acceder.

Para acceder a esta nueva función hace falta actualizar la aplicación a la versión WhatsApp Beta 2.2216.4.0. Esta característica ya se encuentra disponible para todo el mundo, así que en el caso en el que no te aparezca, bastará con ir únicamente a la Microsoft Store y actualizar la app.

La versión UWP de WhatsApp Beta se está ganando la confianza de muchos usuarios, y poco a poco va adquiriendo funciones muy útiles. Si bien aún faltan características presentes en las versiones de móvil y Desktop, el rendimiento de esta app es bastante mejor, y parte de la culpa la tiene el hecho de que no esté basada en la versión de navegador.