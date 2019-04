WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger están caídos por segunda vez en un mes

WhatsApp está caída, junto a Instagram, Facebook y Messenger. Lo que solía ser algo extraordinario, ha ocurrido dos veces en el plazo de un mes, pues el 13 de marzo se produjo otra caída masiva que dejó sin acceso a sus servicios durante muchas horas. En aquella caída de WhatsApp y del resto de servicios, para algunos usuarios era posible enviar y recibir mensajes, pero no adjuntos como imágenes y notas de voz.

Ahora, con esta caída que también afecta a Instagram y al resto de servicios, no somos capaces de enviar y recibir mensajes de texto en ninguna plataforma, lo cual parece incluso más severo que en aquella ocasión. La caída de los servicios de Facebook de momento no se ha prolongado mucho tiempo, y nosotros hemos notado sus efectos hace aproximadamente una hora.

WhatsApp, Facebook services (including Instagram) and my website (yes, that's a weird coincidence) are down!