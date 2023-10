X tiene nuevos planes de suscripción desde tres euros: así es la nueva forma de monetizar Twitter de Elon Musk

X, la red social antes conocida como Twitter, estrena nuevos planes de suscripción, dejando el X Premium verificado de 8 euros/mes como el estándar, pero añadiendo una opción 'Basica' bastante más barata pero sin verificar y otro más premium llamado 'Premium Plus' que proporciona, entre otras ventajas, más visibilidad en el algoritmo y sin anuncios en las pestañas de For You y en el Timeline. Así es como quedan los planes de suscripción de X.

Qué cambian con los nuevos planes de suscripción de X

Si quieres mantener contar con el verificado azul, la opción más asequible para conseguirlo pasará por el plan que ya existía antes de la introducción de los nuevos planes ayer 27 de octubre. Eso sí, si prefieres no gastar ese dinero, con el nuevo plan básico carecerás del check azul, pero sí que te beneficiarás de algunas funciones como publicaciones más largas, botón de edición de tuits y temas e íconos de aplicaciones personalizados o funciones de seguridad como la autenticación de doble factor vía SMS o los mensajes encriptados, todo ello a un precio de 3 euros al mes.

Si por el contrario estás en disposición de gastar más en una suscripción de X, nace un nuevo plan llamado Premium+ a 16 euros mensuales cuya principal virtud es, además de todo lo que ofrece el Premium a secas, ofrecer una experiencia sin publicidad en las pestañas 'Para Ti' y 'Siguiendo'.

Resumiendo: en el plano económico Elon Musk diversifica sus planes para ofrecer algunas de las funcionalidades más demandadas como la edición de publicaciones desde 3 euros hasta 16 euros pasando por los 8 euros de la versión Premium clásica. Si además decides no abonarlos de forma mensual y hacerlo en un único pago anual, en ese caso te beneficiarás de un descuento de hasta un 12%.

Puedes suscribirte a los planes de X tanto a través de la web de X como dentro de la aplicación, aunque en ese caso pueden ser más caros (para iPad y iPhone se añade el 30% de la comisión de Apple). A continuación, un tabla resumen con las principales características de cada plan de suscripción de X:



Basic Premium Premium+

Editar publicación Editar publicación Editar publicación

Publicaciones más largas Publicaciones más largas Publicaciones más largas

Deshacer publicación Deshacer publicación Deshacer publicación

Publica videos más largos Publica videos más largos Publica videos más largos

Artículos destacados Artículos destacados Artículos destacados

Lector Lector Lector

Reproducción de video en segundo plano Reproducción de video en segundo plano Reproducción de video en segundo plano

Descargar videos Descargar videos Descargar videos

Aplicación de boost a respuesta corta Aplicación de boost a respuesta corta Aplicación de boost a respuesta corta

- Mitad de anuncios en Para ti y siguiendo Ningún anuncio en Para ti y Siguiendo

. - Aplicación de boost a la respuesta más larga

Con la nueva estrategia de suscripción a X, también las personas que usan la otrora red social de pajarito de forma más casual dispondrán de un plan más accesible, mientras que el 'Premium+' está diseñada para aquellas personas usuarias intensivas de la plataforman que quieren la mejor experiencia, añadida a disponer de todas las funciones, personalización y seguridad..

De cualquier modo, parece que la app de Elon Musk tiene las horas contadas siendo gratis: el magnate ya ha avisado que tiene pensado cobrar un euro al año para tener acceso como forma de reducir la presencia de bots y el spam. Pero para esa medida, de momento tocará esperar.





Imagen destacada | Xataka con Midjourney

