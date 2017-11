'Y yo pensando que se estaba actualizando', los usuarios de Twitter reaccionan al círculo de caracteres

¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es el círculo que remplaza al contador de caracteres en Twitter. Anoche, definitivamente, la red social aumentó el límite de caracteres a 280. Todos los usuarios, no solamente los afortunados elegidos para las pruebas y aquellos que encontraron algún truco, disfrutan ya de la nueva longitud. Sin embargo, algo más ha cambiado: la forma de contarlos.

Si hasta el momento encontrábamos un contador junto al espacio en el que escribir nuestros tuits, tanto en la web, como en las aplicaciones o TweetDeck, ahora vemos un círculo gris. O, siendo más precisos, una circunferencia. En lugar de descontar caracteres del límite, como antes, este nuevo contador cambia de color a medida que se escribe. Del azul al naranja, cuando nos quedan 20 caracteres o menos, y al rojo, cuando hemos alcanzado el tope.

La reacción de los tuiteros: sorpresa, confusión, bromas...

Este cambio sustancial no iba a quedar sin comentarios, más si cabe tratándose de Twitter. Tras los primeros minutos con él, aquellos que tenían la aplicación actualizada y recibieron sin más trámite la novedad, advirtieron rápidamente ese nuevo icono. Algunos con confusión sobre su significado, sin saber muy bien si tenía relación con el nuevo límite de 280 caracteres; otros con sorpresa.

WHAT QUÉ ES ESE CÍRCULO ALTO MIEDO pic.twitter.com/XqX6jmQr8N — Macs, (@ZOUISEOK) 7 de noviembre de 2017

no me estarían saliendo la cantidad de caracteres en su lugar me sale un círculo que se va llenando que es esto arroba twitter send una explicación — maga (@allthelovegil) 7 de noviembre de 2017

POR QUÉ TODOS TIENEN LOS 280 CARÁCTERES, A MI ME APARECE UN CÍRCULO ES NORMAL ESTO? — lila (@livexgubler) 7 de noviembre de 2017

Basta, soy muy hueona, el círculo son los 280 caracteres y yo pensando que se estaba actualizando o algo por el estilo. Alo polisia, me quiero autodenunciar por hueona — Feña (@cantchangex) 7 de noviembre de 2017

Acostumbrados a un contador que indicaba de forma clara cuántos caracteres más se podían escribir, los usuarios notaban la alteración y comenzaban a elucubrar sobre posibles explicaciones. Mientras, algunos coincidían en su enfado.

¿Será una treta de Twitter para que escribamos más? ¿Tal vez es todo lo contrario y buscan quitarnos de en medio la ansiedad por llenar un tuit con 280 caracteres? ¿Y si se trata de un truco psicológico porque quieren que dejemos de tener en cuenta si escribimos más o menos, haciéndolo más libremente?

Psicología en diseño: Twitter ha quitado el contador de caracteres para que puedas escribir más de 140 caracteres sin remordimientos. Ahora ha puesto un círculo que se va coloreando en azul. Si quieres seguir limitándote a 140, hay problema pic.twitter.com/UuYtuKv2Ob — José Luis Antúnez (@jlantunez) 8 de noviembre de 2017

ahora empiezo a escribir cualquier pelotudez y siento la necesidad de que el circulo termine completamente relleno porque no se es como una necesidad, una orden de mis deditos, un placer ocular al ver que lo gris va pasito a pasito convirtiendose en celeste hasta llegar al climax — i’m re trola (@boludaporlauren) 8 de noviembre de 2017

E loko mepa que tengo 280 caracteres porque hay un círculo vicioso aca abajo que me esta incomodando — Sr Romero (@Alejo14romero) 8 de noviembre de 2017

Esto de tener 280 caracteres pero que no te diga cuántos te quedan es bastante hincha pelotas la verdad. Antes tenías el "140" ahí abajo todo hermoso y ahora solo tenés un círculo más ordinario que medialuna de margarina. — Felipe 🎀🐺 (@movabsq) 8 de noviembre de 2017

Sea como sea y como suele ser habitual en Twitter: nadie se pone de acurdo y pocos están contentos con el cambio. Algunos dicen que es otra de esas características que nadie ha pedido, cuando tienen muchas más cuestiones por resolver; otros que con la nueva limitación se pierde la esencia... El truco para asimilarlo está en verle el lado bueno, como a casi todo.

Lo positivo de los #280caracteres : será la primera vez que cerraré un círculo en mi vida 👇 pic.twitter.com/C08r6BZhJH — Maricarmen Chinchay (@Maricarmen_Cix) 8 de noviembre de 2017

