Zoom ya vale más en bolsa que las siete aerolíneas más grandes del mundo juntas

Pese a que no conocemos el mundo que quedará tras el COVID-19, y a que la pandemia puede alargarse, sí sabemos que Zoom ha sido uno de los "ganadores" de la cuarentena. La famosa plataforma de videollamadas ha visto sus cifras disparadas, pasando de 10 millones de sesiones a 300 en apenas cuatro meses.

Todo ello, pese a que por el camino ha habido muchos problemas de seguridad, ha hecho que la valoración en bolsa de Zoom también se dispare a más del doble de la cifra de finales de enero. Así, la capitalización bursátil de la compañía ha alcanzado los 49.000 millones de dólares. Esto supone, a su vez, más del doble de Twitter o Snapchat, pero lo más sorprendente es que es más de lo que suman entre sí las siete aerolíneas con más ingresos del mundo en 2019.

