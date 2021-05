Bizum y la estafa del pago que en realidad es un cobro: la Policía Nacional alerta sobre este timo

Ha vuelto un timo que conocimos hace cerca de un año con un gancho diferente. Podríamos llamarla la estafa del pago que en realidad es un cobro porque el engaño básicamente es ese: con cualquier pretexto, nos avisan de que van a realizarnos un pago a través de Bizum que debemos aceptar, aunque lo que en realidad nos solicitarán es un cobro.

En esta ocasión el reclamo no es una supuesta devolución de la Seguridad Social, sino la reserva de un producto que una potencial víctima tiene a la venta en internet. Una persona que vendía un coche en La Rioja ha sido estafada mediante esta práctica según ha denunciado ante la Jefatura Superior de Policía de esta comunidad autónoma.

Atención con las notificaciones de Bizum que se aceptan

El modus operandi en esta ocasión, como decíamos, parte de un anuncio. El presunto estafador se puso en contacto con la persona que vendía un vehículo manifestándole su deseo de adquirirlo. Un anhelo tan intenso que llevaba al supuesto comprador a ofrecer en concepto de reserva un pago de 400 euros, a través de Bizum, al vendedor que debía aceptar mediante esta plataforma dicho abono.

Como en el caso de la estafa que suplantaba a la Administración General del Estado, el presunto estafador lo que hace a través de Bizum no es enviar un dinero al comprador, sino una solicitud de pago de 400 euros. El objetivo es que la víctima acepte la notificación del servicio de pagos sin prestar mucha atención, en ocasiones no se solicita ni la introducción de ningún código, y no percatándose de que lo que en realidad está haciendo es enviar el dinero a la otra persona.

Hay que desconfiar ante este tipo de situaciones anómalas, prestar mucha atención y tratar de confirmar la veracidad de lo que se nos dice

La víctima riojana, cuando se percató de lo ocurrido, trató de contactar con el supuesto comprador sin obtener ninguna respuesta, por lo que acto seguido acudió a dependencias policiales para denunciar lo sucedido.

Es probable que estafas similares, consistentes en el mismo objetivo que es recibir un pago a través de Bizum, se estén dando mediante otros pretextos y utilizando otras vías de comunicación como el correo electrónico, el teléfono, WhatsApp o los mensajes de texto. Por ello, como solemos decir antes engaños como este o el de la ya clásica estafa SMS, hay que desconfiar ante este tipo de situaciones anómalas, prestar mucha atención, tratar de confirmar todo lo que se nos dice antes de emprender ninguna acción y, en este caso particular, fijarse en las notificaciones que podamos recibir y no aceptar a la ligera sin estar seguros de qué estamos haciendo.