Edward Snowden considera que Facebook, Amazon y Google cometen "abusos": "No se están explotando datos, se explota a las personas"

Edward Snowden, el exanalista de la CIA que hace seis años filtró documentación sobre las actividades de vigilancia masiva de la NSA, ha reaparecido a través de una videoconferencia en la Web Summit 2019 que estos días se desarrolla en Lisboa, Portugal, poniendo el acento en la manipulación de las personas y el almacenaje de datos de forma abusiva.

El consultor tecnológico estadounidense, ahora exiliado en Rusia, considera que la gente es más consciente que nunca de los problema de privacidad y se enfada más que nunca cuando se producen problemas en este campo.

"La gente se cabrea con bastante frecuencia con la gente correcta por las razones equivocadas"

Sin embargo, el ahora gurú de la privacidad da a entender que la mayoría de las personas no son plenamente conscientes del abuso concreto que se está cometiendo sobre ellas y su información personal.

"Nuestras comunicaciones son vulnerables hasta que cambiemos el modelo"

"La gente se cabrea con bastante frecuencia con la gente correcta por las razones equivocadas", aseguró durante su seguida intervención. Según Snowden, estas personas "están involucradas en abusos, particularmente cuando se mira a Google y Amazon, Facebook y su modelo de negocio".

Estas practicas consideradas como "abuso" por el exanalista, resalta, se permiten: "Cada parte de él, argumentan [las empresas u organismos], es legal. Ya sea que hablemos de Facebook o de la NSA, hemos legalizado el abuso de la persona a través de lo personal".

Para Snowden, la actual generación "no es dueña de nada" respecto a sus datos

Durante su intervención, Edward Snowden se esforzó por destacar que el almacenamiento de datos por parte de empresas y servicios de vigilancia no es algo inofensivo ni abstracto. Es material que, asegura, se está explotando y empleando para, en parte, manipular a las personas.

"Los datos no son inofensivos, no son abstractos cuando tienen que ver con la gente. Y casi todos los datos que se registran son de personas. No se están explotando datos, se explota a las personas. No se manipulan los datos, se manipula a las personas", ha dicho en el congreso tecnológico respondiendo a preguntas de James Ball, miembro del Bureau of Investigative Journalism.

Snowden ha resumido la situación actual considerando que esta generación "no es dueña de nada" y que "nuestras comunicaciones son vulnerables hasta que cambiemos el modelo".