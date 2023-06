Estos son los bulos sobre el voto por correo en las elecciones del 23J que se están difundiendo en WhatsApp y redes sociales

El adelanto electoral del 23J (sumado a la reciente polémica sobre el fraude en el voto por correo en Melilla) nos ha pillado a muchos con el pie cambiado, y con todo tipo de dudas sobre cómo evitar formar parte de una mesa si teníamos planificadas las vacaciones, o sobre qué hará falta para votar por correo.

Y en esas circunstancias de confusión, siempre tiende a aparecer algún mensaje desinformador —ya sea generado a mala idea, ya sea por mera ignorancia— que lía más el asunto y nos deja creyendo cualquier cosa sólo porque "eh, que me lo han mandado por WhatsApp".

¿Sólo podrás votar por correo si te quedas en tu ciudad?

Así comienza un largo mensaje que se está difundiendo entre usuarios españoles de WhatsApp y que pretende 'aclararnos' cómo queda lo del voto por correo. Y falla:

"Creo que todos aquellos españoles que estén, por cualquier causa, fuera de la ciudad donde le corresponda votar durante el mes de julio les será imposible votar por correo".

Mal empezamos si empezamos con un "creo". Bien es cierto que luego se pone a citar artículos de leyes y parece saber de lo que habla, pero no. Su conclusión es esta:

"La única opción es estar en casa el 23 de julio para votar presencialmente o abstenerse".

Toda su argumentación gira en torno a que la documentación no podría llegar ni antes del 3 de julio ni después del 17 del mismo mes, por lo que tendrás que estar [en algún momento] del mes de julio en tu ciudad para poder llevar tu voto a la oficina de Correos.

El problema (para la argumentación) o la suerte (para los votantes) es que la solicitud del voto por correo se puede presentar online (de hecho, ya puedes hacerlo) o presencialmente en cualquier oficina de Correos, indicando la dirección de entrega que te dé la gana para la documentación.…

…y que podemos llevar nuestro voto presencialmente a cualquier oficina de esta entidad pública, no necesariamente a una del municipio donde estemos empadronados (cosa que sería harto difícil para muchos ciudadanos del medio rural).

¿Si pido voto por correo me libro de presidir la mesa?

Pero si los preocupados por poder votar son vulnerables a este bulo viral en WhatsApp, aquellos preocupados con que les pueda tocar ser miembros de las mesas electorales se están 'tragando' también sus propios bulos, estos difundidos sobre todo por Twitter.

En este caso no hay un mensaje de referencia que se vaya repitiendo, sino una idea que se va difundiendo por el 'boca a boca' (¿tuit a tuit?): Que solicitando el voto por correo, te libras de poder ser miembro de una mesa electoral. Obviamente, esto es absolutamente falso.

En el sorteo que realiza nuestra Junta Electoral de Zona, no se tiene en cuenta la información sobre solicitudes de voto por correo, sólo si formas parte o no del censo electoral… y nos puede tocar ser presidente o vocal (titulares o reservas) con la misma probabilidad que si pretendemos ser votantes presenciales (o no votar de ninguna de las maneras).

Imagen | Clker-Free-Vector-Images en Pixabay + Víctor en Pixabay

En Xataka | Cómo saber si estás en el censo electoral de las elecciones generales del 23 de julio