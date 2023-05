Ya puedes pedir el voto por correo para las elecciones generales del 23 de julio por internet

El próximo 23 de julio se abren nuevamente las urnas para celebrar unas elecciones generales anticipadas en toda España para renovar las Cortes Generales de nuestro país. Tal y como comentábamos este lunes, esta fecha va a coincidir con los periodos vacacionales de muchas personas que van a estar fuera de sus pueblos o ciudades impidiéndoles ir a votar.

Pero ante estos casos en los que sabes que vas a estar fuera de tu localidad, es importante conocer que vas a poder solicitar el voto por correo para ejercer tu derecho al voto antes de que se abran las urnas. Tras la publicación de la convocatoria electoral en el BOE, también se ha comenzado a dar la posibilidad de solicitar la documentación electoral sin tener que desplazarte a la oficina de correos que tengas más cerca. En este artículo te contamos cómo vas a poder pedirlo.

Que debes saber del voto por correo en España

Y es que de manera tradicional todos los españoles tenemos en mente que se debe acudir de manera presencial a una oficina de Correos para solicitar estos documentos. Pero en realidad esta primera solicitud se va a poder hacer por internet desde el mismo 30 de mayo.

Hay que tener en cuenta que una vez se realiza la solicitud, y si es aprobada por la Oficina del Censo Electoral al comprobar toda la información que has aportado para saber si es verídica, el día de las elecciones no se podrá votar en la mesa electoral. En las propias listas aparecerá que has votado por correo postal con el objetivo de evitar que una persona vote dos veces.

Hay que destacar que este trámite lo pueden solicitar también todos los electores residentes en el extranjero, pero que se encuentran temporalmente en España por vacaciones o por otro motivo. Pero los españoles que estén en el extranjero si que no podrán solicitar este voto, teniendo que recurrir a los procedimientos establecidos.

Los plazos también son importantes, ya que esta solicitud estará disponible hasta el próximo 13 de julio de 2023. Después de ese momento, no podrás votar por esta vía, teniendo que acudir al colegio electoral el domingo 23. El plazo para poder depositar el voto en una oficina postal con la documentación que se recibe es hasta el 19 de julio de 2023 y siempre en los horarios habituales de cada oficina. Aunque ya en las elecciones municipales vimos como se dio un día más de margen para entregar este voto.

Requisitos técnicos para la solicitud

Antes de formalizar la solicitud de tu voto, es importante conocer los requisitos técnicos que se solicitan. El primero de ellos es que únicamente se va a poder hacer desde un ordenador, no pudiendo usar un dispositivo móvil. Y esto se debe básicamente a que se obliga a usar el programa Autofirma para firmar la solicitud de manera electrónica con el objetivo de validar la identidad. Esto se suma a que los navegadores recomendados para que funcionen correctamente con este software sean Chrome, Firefox o Safari, por lo que se puede hacer tanto en Windows como en macOS.

Además, esto hace que como sistema de identificación únicamente se pueda utilizar un certificado digital válido o un DNI electrónico que esté conectado al lector. Si cuentas únicamente con una Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente no vas a poder acceder a este servicio de solicitud teniendo que acudir de manera presencial a una oficina.

Cómo es el proceso de solicitud

Una vez se tienen en cuenta todos estos requisitos, es hora de realizar el proceso de solicitud. Lo primero de todo es acceder a la web que ha habilitado Correos para este proceso electoral y tras leer toda la información que explican pulsar en Solicitar.

La nueva ventana que se abre explica de nuevo todo el proceso que se va a realizar, y también los requisitos técnicos que hemos comentado nosotros previamente. En la parte inferior de la página se podrá consultar el estado de la solicitud que has realizado, pero para este caso nos interesa pulsar en Continuar para generar la nueva solicitud y al momento saldrá el cuadro emergente para elegir el certificado digital.

Automáticamente, se cargarán los datos de tu certificado que incluyen el nombre, apellidos, y el DNI. Se deberá aceptar la política de privacidad y pulsar en Continuar.

Por último se van a solicitar datos básicos como nacionalidad, fecha de nacimiento o el tipo de residencia que se tiene. Aquí se va a incluir el domicilio que no debe coincidir con tu residencia censal, ya que únicamente se va a usar para remitir la información electoral teniendo que ser aquella dirección donde te vas a encontrar dos semanas antes de las elecciones que es cuando se remite toda la documentación electoral al validarse todas las candidaturas.

En la última ventana se van a poder comprobar todos los datos que has introducido, y proceder a firmar con Autofirma si todo es correcto. A partir de ahí habrá que esperar varios días para que los organismos públicos puedan verificar la información y te remitan los documentos con las instrucciones a seguir ya de manera presencial para garantizar la seguridad de todo el procedimiento, entregando seguramente el DNI.