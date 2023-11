Estos son los datos personales que nunca deberías contar en redes sociales, según el INCIBE y la Guardia Civil

¿Para qué usas las redes sociales? En mi caso, para informarme, entretenerme y a veces malgastar el tiempo, conocer gente interesante, aprender y por qué no decirlo, para satisfacer un poquito mi lado exhibicionista. Sé que no estoy sola en esto, porque veo cómo gente de mi gimnasio se hace fotos en pleno entrenamiento y las sube o el ya mítico y un pelín repulsivo 'aquí, sufriendo' cuando estamos de vacaciones. No estamos aquí para juzgar, pero se da una curiosa paradoja: la de preocuparse por la privacidad (o escasez de esta) por culpa de la tecnología y al mismo tiempo regalamos información personal valiosa. La Guardia Civil ha detallado qué información no deberíamos facilitar nunca en internet y tenemos malas noticias: es probable que ya lo hayas hecho.

Hace unas semanas la Guardia Civil lanzaba en su cuenta oficial de X/Twitter una publicación que debería hacernos pensar dos veces antes de subir contenido a nuestras redes sociales porque estamos dando demasiada información sensible y confidencial que puede usarse con fines delictivos. Así, puede servir para adivinar contraseñas, abrir las puertas al phising o saber cuándo estás o no estás en casa. Con esta publicación, la Guardia Civil ha resumido una advertencia que el Instituto Nacional de Ciberseguridad ya había lanzado hace un tiempo pero cuyo peligro sigue estando en plena actualidad.

Lo que no debes publicar en redes sociales

Uno de esos datos aparentemente inofensivos pero que puede volverse en nuestra contra es la fecha de nacimiento. Si bien es cierto que es un dato que puede encontrarse fácilmente incluso por culpa de las redes sociales, que almacenan esta información y que en ocasiones permiten una configuración tal que este dato sea público para que, al ser nuestro cumpleaños, recibamos felicitaciones. ¿El problema? Que hay personas que usan su fecha de nacimiento en contraseñas. En este sentido, aunque aparezca dentro de los formularios para crearnos un perfil, lo suyo es ocultar este dato siempre que sea posible.

Otro dato sensible y que puede resultar crítica es la ubicación actual, lo que permite conocer tus rutinas sin demasiado esfuerzo, lo que puede resultar peligroso tanto para un ataque físico como para posibles robos. No hay como publicar que vas a estar toda la semana de vacaciones para dar margen a los amigos de lo ajeno para que entren en tu casa.

La Guardia Civil y el INCIBE avisan de la importancia de no ofrecer datos de tu domicilio, lo que potencialmente podría emplearse tanto para robos en tu hogar como para suplantación de identidad. Sí, puedes pensar que quizás nunca facilites expresamente tu calle o tu piso, pero si tiendes a subir fotos donde se ven los alrededores de tu casa (que alguien puede identificar) o siempre en la misma zona, piensa por ejemplo en cuando paseas a tu perro o de ese bar que tienes debajo de casa, y lo acompañas de cierta información en texto que ratifique que vives por allí, cualquiera que analice tus publicaciones podrá determinar tu domicilio.

Finalmente insisten en no publicar nuestro email o número de teléfono, ya que ambos datos pueden usarse para sufrir ataques de ingeniería social a través de esos canales o de suplantación de identidad para por ejemplo acceder a nuestras cuentas bancarias o modificar credenciales.

Foto de Marten Bjork en Unsplash

