La Guardia Civil advierte de un timo que suplanta a tu supermercado habitual: no has ganado ningún sorteo, sólo van a robar tus datos

La Guardia Civil ha empezado a advertir acerca de una nueva estafa que ya comienza a denominarse "estafa del cliente fiel", por tratarse de una forma de timar precisamente el cliente que confía en 'su supermercado de siempre'.

Este engaño se vale de la familiaridad que los usuarios tienen con sus supermercados de confianza, aquellos en los que son socios y de los que reciben constantemente ofertas, descuentos, sorteos, regalos, y promociones en su bandeja de entrada del e-mail o a través de aplicaciones móviles.

Pero, ¿cómo saben los estafadores cuál es mi supermercado habitual? Ese es el truco: no lo saben. Realizan envíos masivos de e-mails utilizando aleatoriamente diversas marcas de establecimientos, pero la gente sencillamente 'pasa' de los que proceden de supermercados que no frecuentan. Ya habrá alguno con el que acierten y caiga.

La estafa comienza cuando el consumidor recibe un correo electrónico (aparentemente legítimo y procedente del supermercado que frecuenta), anunciando que ha sido premiado en un sorteo. La naturalidad del mensaje y la puede llevar al usuario a bajar la guardia y seguir el enlace proporcionado en el correo, así como las indicaciones del mismo.

En ocasiones, dichos enlaces nos conducen a webs fraudulentas clonadas, que solicitan que introduzcamos los datos de inicio de sesión en el eprfil de cliente del supermecado (y/o los datos de pago), lo cual, según explica la Guardia Civil hace que

"Sin saberlo, no sólo le has dado tus datos de perfil en esa cuenta del supermercado, sino que también le has dado acceso a todos tus datos personales, incluidos los de tu cuenta bancaria".

¿Qué hacer?

La Guardia Civil, como parte de su labor de concienciación a través de redes sociales, ofrece consejos prácticos para evitar caer en este tipo de estafas. Entre las recomendaciones destacan:

La importancia de verificar minuciosamente la legitimidad del correo electrónico que hemos recibido, analizando con especial atención tanto a la dirección de correo del remitente, como a la gramática y ortografía del mensaje. La presencia de errores o la sensación de extrañeza deben servir como señales de alerta.

Evitar la descarga de archivos adjuntos y la realización de clics en enlaces, prácticas que pueden abrir la puerta a los delincuentes para acceder a nuestra información privada y, a partir de ahí, a facilitarles la realización de nuevas estafas (incluyendo la suplantación de identidad).

Para aquellos que puedan haber sido víctimas de este tipo de estafa (es decir, si ya ha interactuado con el enlace o con el archivo adjunto), es crucial denunciarlo a las autoridades, acudiendo a la comisaría más cercana para informar del incidente.

Si, por el contrario, has recibido el e-mail, pero no has clicado o descargado en ningún sitio, lo que se aconseja es, sencillamente, bloquear al remitente y eliminar inmediatamente el correo electrónico sospechoso.

