iOS 16 será capaz de evitar un spyware como Pegasus: así funcionará el modo de aislamiento

Apple se encuentra actualmente trabajando activamente en iOS 16 que se encuentra en un estado beta. Esto quiere decir que en cada una de las nuevas versiones que se van liberando se pueden encontrar pequeñas mejoras que no se vieron en la WWDC 2022. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en la beta 3 que ha integrado una medida de seguridad que nos ha dejado a todos realmente sorprendidos debido al gran potencial que puede llegar a tener.

En los últimos meses hemos visto numerosos software que tienen como misión realizar el espionaje de cualquier móvil de una manera realmente sencilla. El ejemplo más claro en España ha sido Pegasus, usado para poder infiltrarse en cualquier dispositivo de una manera relativamente sencilla con el objetivo de visualizar mensajes o llamadas. Es por ello, que Apple ha decidido trabajar en una función que trata de blindar a un iPhone contra estos ataques y parece que lo han conseguido.

iOS 16 podrá blindar tu iPhone contra Pegasus

En esta nueva beta, hemos sido testigos de una nueva función llamada Modo de Aislamiento (Lockdown mode) con la que se trata de poner el iPhone en alerta máxima para evitar amenazas como Pegasus. En este caso, la compañía ha querido dejar muy claro que es una funcionalidad que está destinada principalmente a personas que tienen un riesgo alto de ser hackeados. Aquí entran políticos, abogados o empresarios de alto prestigio.

Esto quiere decir que no está pensado para que una persona sin renombre y que no es objetivo de nadie. Esto se debe a que aunque los usuarios "normales" pueden recibir un SMS de phishing, lo cierto es que no es tan común o grave como en estamentos superiores.

Hay que tener en cuenta que al blindar el iPhone con este modo, va a estar sumamente limitado en numerosas funciones. Se destaca por ejemplo, el bloqueo de la previsualización de los mensajes y la restricción en la descarga de archivos que no sean imágenes. Las páginas web se verán afectadas bloqueando los elementos JavaScript y las llamadas se bloquearán automáticamente, recibiendo únicamente aquellas que sean autorizadas previamente.

En lo que respecta a la conectividad, no se va a poder conectar el iPhone a un Mac, ya que no transmitirá información ni aunque sea por cabe, e incluso las cuentas institucionales de colegios o empresas dejarán de funcionar. Es por ello que se bloquearán todas las vías que pueden existir para colar un archivo malicioso en un iPhone y que ha dado muchos quebraderos de cabeza en los últimos meses.

Por último, Apple ha querido destacar que esta funcionalidad también va a terminar llegando a iPadOS 16 y también macOS Ventura. De esta manera se trata de blindar todo el ecosistema, y también ofrecerán dinero para poder seguir investigando y mejorar la seguridad en la red.