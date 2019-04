Malware is coming: los torrents de Juego de Tronos infectan a miles de usuarios

A estas alturas ya sabemos que 'Juego de Tronos' es una de las series más populares en las plataformas de torrents, ocupando la primera posición del ranking y batiendo récords en cuanto a descargas.

Un nuevo informe publicado por Kaspersky revela que algunas personas se están aprovechando de esta situación, utilizando los torrents de series populares como método para distribuir malware.

Juego de Tronos a la cabeza del malware

El informe de Kaspersky asegura que 'Juego de Tronos' ha sido la serie más utilizada para distribuir malware, seguida por 'The Walking Dead' y 'Arrow'. De las 31 series más populares, 'Juego de Tronos' representa el 17% de todo el contenido infectado en 2018.

Lo más impresionante de estas cifras es que corresponden a un año en el que la serie no ha lanzado ningún episodio nuevo. Como podemos imaginar, el primer episodio de cada temporada son los más utilizados para distribuir malware.

Kaspersky también apunta que el primer y último episodio de cada temporada son los más "peligrosos". Al ser los más esperados son los que contienen mayor cantidad de amenazas en el contenido.

Y eso que estas cifras corresponden a un año en el que no han salido nuevos episodios

Los archivos .torrent y las páginas no son el problema, ya que los investigadores han encontrado 33 tipos de amenazas en el contenido de los archivos torrent de la serie. En solo un año han conseguido infectar a más de 20.000 usuarios de esta manera.

Con este informe, Kaspersky afirma que buscaban "ver qué series de televisión eran las más populares entre los distribuidores de malware y ver de cerca qué tipo de amenazas de distribuyen de esta manera".

Aunque lo más seguro es utilizar las plataformas donde se distribuye originalmente el contenido, Kaspersky da una serie de recomendaciones si vas a recurrir a una plataforma de torrent para descargar los episodios.

Para empezar, la compañía no recomienda que nos aseguremos de comprobar que se trata de una página de torrents "legítima" y no un clon (quizás varíe alguna letra en el dominio). Además, también hay que asegurarse que hemos descargado un archivo de vídeo, y no abrir ningún tipo de archivo ejecutable.