McAffee nos reta a mejorar nuestras contraseñas con este videojuego

Hoy se celebra el día mundial de las contraseñas (Worl Password Day), su propósito siempre ha sido el de crear conciencia sobre la importancia de tener passwords seguros, y con el paso del tiempo se ha empezando a intentar educar sobre la utilización de otras medidas de seguridad complementarias, como la autenticación multifactor, pues ya no nos basta simplemente con una contraseña fuerte.

En ese espíritu, la conocida empresa de seguridad McAfee ha creado su propio videojuego en 2D con motivo de la celebración. Su nombre es True Key, al igual que la aplicación que ofrece la empresa para administrar contraseñas.

El juego, que obviamente es en parte una campaña publicitaria para promocionar su propio gestor de contraseñas, también es una forma interesante de educar un poco al usuario sobre la importancia de la seguridad de las contraseñas, cómo funcionan los diferentes factores de autenticación, y por qué es importante usarlos.

No esperes una obra maestra del género RPG, es un videojuego bastante simple y con unos diálogos algo tontos, pero sí ilustra de forma interesante y fácil de entender las diferentes capas de seguridad que pueden proteger una cuenta además de tu contraseña.

Otra cosa que es un tanto molesta es que al menos en Chrome el juego no carga por algún error, he tenido que probarlo en Firefox y tiene algunos problemas de lag bastante fuertes, sin embargo he podido avanzar bastante, y es una aventurilla que podrías poner a jugar a niños o los más novatos en estos temas y seguro se entretienen y aprenden algo.

Vía | VentureBeat

En Genbeta | Cómo utilizar la nemotecnia para crear y recordar contraseñas complejas y seguras