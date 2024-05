Me ha hablado un desconocido en WhatsApp: qué puedes hacer

Hoy en día, WhatsApp se ha convertido en una plataforma popular para las estafas, probablemente la más popular, aunque los e-mails y los SMS se empeñen en disputarle el puesto. De hecho, en los últimos meses hemos experimentado un notable aumento en el número y variedad de los mensajes no solicitados en WhatsApp, enviados por remitentes desconocidos. Por eso, es más importante que nunca saber cómo protegernos y actuar ante esta clase de mensajes.

Desconfía por sistema. Cuando recibas un mensaje de un desconocido en WhatsApp, lo primero que debes hacer es estar alerta, ya que es muy probable que se trate de una estafa. En general, hay que desconfiar de cualquier mensaje inesperado, y uno de alguien que no tienes en tu agenda de contactos suele serlo.

No interactúes si sospechas. Además de eso, si el contenido del mensaje deja claro que es una estafa o, meramente, algo que no te interesa (por ejemplo, alguien que se ha equivocado de número o está bromeando), es mejor que no interactúes con el chat. Confía en tu primer instinto y evita ser persuadido por estafadores expertos.

Piensa si la historia que te presentan tienen sentido. Por otro lado, no es lógico que un desconocido te ofrezca trabajo o dinero a través de WhatsApp, un tipo de estafa muy común hoy en día. Y, normalmente, tampoco tendrá sentido que un familiar te escriba desde un número desconocido pidiéndote dinero por cualquier excusa, como la pérdida o rotura de su móvil.

Verifica. Si tienes dudas sobre la autenticidad del mensaje, verifica la información por otra fuente confiable. Por ejemplo, si alguien dice ser un familiar, contacta por otra vía con ese familiar o con alguien que pueda responder por él. Si el mensaje parece provenir de una entidad (como un banco), busca el número de teléfono oficial y corrobora la información.

Ojo con los enlaces. No confíes en los enlaces proporcionados en el chat. Si recibes un supuesto mensaje de tu banco con un enlace para más información, este enlace probablemente contendrá información falsa y podría ser phishing.

Principales tipos de estafas en WhatsApp

Aquí tienes una lista de las estafas más comunes en WhatsApp (aunque no dejan de evolucionar), para que vayas sobre aviso:

Familiar en apuros pidiendo dinero: Un desconocido se hace pasar por un familiar en problemas y te pide una transferencia de dinero. Ejemplos de esto pueden ser el 'timo de la maleta' o el del 'hijo en apuros'. Enlaces falsos de conocidos: Alguien se hace pasar por un conocido y te envía un enlace falso para robar tus credenciales. Código enviado por error: Un desconocido te pide un código que has recibido por SMS, afirmando que fue enviado por error. Este código permite al estafador registrar tu número de WhatsApp en su teléfono, robándote la cuenta. Suplantación de identidad de entidades: Te envían un enlace falso para iniciar sesión en un servicio o banco online. Falsos perfiles de bancos: Pretenden ser tu banco y te piden códigos de acceso, incluidas contraseñas de un solo uso (OTP). Multas o pagos varios: Estafas similares a las de SMS que solicitan pagos de tasas aduaneras, multas, etc. Ofertas de trabajo falsas: Un "recruiter" te contacta sin que hayas solicitado ningún trabajo; pueden estar buscando obtener únicamente tus datos personales... o tratarte de una estafa de tareas.

Cómo actuar ante un usuario que ha tratado de estafarte

Si estás seguro de que es una estafa o un mensaje no deseado, no respondas. Responder solo confirmará a los estafadores que tu número está activo. Ignorar el mensaje lo mantendrá en tu lista de chats... pero es mejor ir un paso más allá y reportarlo a WhatsApp.

Reportar un chat permite que WhatsApp reciba los últimos mensajes y considere si el número está infringiendo los términos de uso. Cuantas más personas reporten un número, más probable es que WhatsApp lo elimine. Así puedes reportarlo:

Abre el chat. Accede al menú ⋮ y selecciona "Más > Reportar". Marca la casilla "Bloquear" para asegurarte de que no puedan contactarte de nuevo.

