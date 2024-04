No, nadie intentó cortar la emisión del programa de Broncano para que Pedroche no hablase de criptomonedas: es una estafa en redes

Hace ya varios meses que las estafas de inversiones con criptomonedas basadas en el uso de la imagen de famosos forman parte del día a día de X (antes Twitter); ni siquiera el interés de la CNMV por el caso ha motivado a la red social para tomar medidas serias ante el auge de estos timos.

Una de las últimas víctimas de esta clase de campañas ha sido la presentadora televisiva Cristina Pedroche, cuyo nombre ha sido utilizado sin su consentimiento en una campaña que promueve la supuesta plataforma de inversión en criptomonedas 'Immediate Edge'.

Cuestiona siempre la autenticidad de esta clase de 'oportunidades de inversión', especialmente cuando aparecen vinculadas con famosos sin evidencia verificable

La noticia fake

Así, todos los tuits relacionados con esta campaña (como el de la foto de arriba) enlazan a un sitio web fraudulento que imita la estética y diseño de la web oficial de algún gran medio de comunicación español (preferentemente RTVE, El País o El Mundo) para difundir contenido falso.

En una de las variantes más habituales, una falsa web de RTVE se hace eco de que una supuesta aparición de Cristina Pedroche en el programa 'La Resistencia' de Movistar, donde supuestamente habría promocionado 'Immediate Edge' como una plataforma segura y rentable para invertir en criptomonedas.

La 'información' de la web falsa se centra en la supuesta intervención del Banco de España para detener el programa en plena emisión debido a las recomendaciones de inversión realizadas por la presentadora.

El mensaje subyacente es "Esto es tan rentable que el Banco de España no quiere que lo uses, así que úsalo" (como si Hacienda no se fuera a quedar igualmente con su parte, criptomonedas o no, ya ves tú).

Otra de las variantes del timo, también centrado en Cristina Pedroche, la presenta (en una web en este caso clonada del periódico El País) como "inversora oficial de una plataforma de tokens" supuestamente lanzada por OpenAI y que funcionaría con inteligencia artificial:

¿Cuál es la verdad, entonces?

Es cierto que Pedroche fue entrevistada en 'La Resistencia', pero no existen declaraciones suyas (ni en ese ni en ningún otro programa) recomendando dicha plataforma (ni ninguna similar), ni ese programa (ni ningún otro) fue interrumpido por el Banco de España. Las imágenes y videos utilizados en el sitio web fraudulento son de esas apariciones anteriores de Pedroche en el programa.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no ha autorizado a Immediate Edge para prestar servicios de inversión en España. Además, esta entidad ha sido objeto de múltiples advertencias previas por parte de la CNMV, incluyendo otra versión similar conocida como Immediate Edge Bot.

Por otro lado, aunque puede que te suene la existencia de Worldcoin, una plataforma de tokens relacionada con OpenAI, en realidad no es propiedad de dicha empresa (sino de su CEO), tiene prohibido por ahora operar en España, y en cualquier caso tampoco es la que promocionan las falsas declaraciones de Pedroche.

Consejos para evitar caer en el timo

Para protegerte contra este tipo de fraudes, considera las siguientes recomendaciones:

Verifica la fuente: Desconfía de las ofertas de productos financieros que llegan a través de redes sociales. Investiga la plataforma: Antes de invertir, asegúrate de que la entidad esté autorizada por la CNMV. Sospecha de promesas exageradas: Desconfía de inversiones que prometen altos retornos en poco tiempo y con bajo riesgo. Entiende el producto: Asegúrate de comprender completamente en qué estás invirtiendo y desconfía si no te piden información sobre tu experiencia y objetivos financieros.

¿Qué hacer si ya has sido víctima?

Si has caído en una estafa de este tipo, es crucial actuar de manera rápida y eficaz:

Denuncia: Acude a la policía e interpón una denuncia.

Acude a la policía e interpón una denuncia. Contacta a tu banco: Con la denuncia en mano, solicita asesoramiento en tu sucursal para explorar opciones de recuperación del dinero.

Con la denuncia en mano, solicita asesoramiento en tu sucursal para explorar opciones de recuperación del dinero. Evita más contacto: No respondas a comunicaciones adicionales del timador y no uses ningún software que se haya pedido usar previamente.

