Se enfrenta a tres años y medio de cárcel por cobrar un Bizum de 530 euros al vender una consola y no enviarla

Comprar a través de Bizum es algo que poco a poco se está estandarizando, sobre todo en lo que respecta a productos de segunda mano. Pero al igual que otros métodos de intercambio monetario, no está exento de las estafas. Este es precisamente el caso de un hombre al que piden tres años y media de cárcel por un delito de estafa al engañar a otra persona en la compra de una videoconsola.

Estos casos de estafa nos enseña diferentes "lecciones" a la hora de hacer compras a través de internet. La primera de ellas es desconfiar de alguien que no conoces de nada y no pagar nada por un producto que no has visto en persona o que no está protegido por un sistema de pagos adecuado.

Bizum también es un foco de estafas que pueden salir muy caras

El denunciado, y ahora procesado por la justicia, puso un anuncio en una plataforma online en el que vendía una consola por 530 euros. La víctima de esta estafa contactó con él, y tras ver la factura que le estaba mostrando el acusado, procedió a enviarle un Bizum con esta misma cantidad.

El problema llega cuando el vendedor recibe el dinero, pero no envía el producto por un posible "descuido". En el momento que el comprador no obtuvo respuesta del vendedor ni tampoco le llegó la consola a su casa, decidió interponer una denuncia ante la policía por estafa. Y la verdad es que haciendo el pago a través de Bizum la identificación del sujeto es muy sencilla, al tener todos sus datos asociados a la cuenta de recepción.

El caso ha llegado a los tribunales de Valencia, que será hoy cuando decidan la condena que se va a aplicar al presunto estafador. La fiscalía ahora mismo pide tres años y medio de cárcel por un delito de estafa, aunque puede ser que en la resolución judicial sea menos tiempo.

Lo que está claro es que al igual que no damos dinero a alguien que acabamos sin conocer por mitad de la calle, y sobre todo sin ninguna garantía, tampoco hay que hacerlo en internet. Existen plataformas como Wallapop que permite tener un pago mucho más seguro con garantías de que si no se envía el producto el vendedor no va a recibir la transferencia. Es por ello que debemos hacer pagos con Bizum en estas situaciones concretas con desconocidos.

