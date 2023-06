Cada vez hay más estafas con Bizum: estas son las más comunes y así puedes evitarlas

Bizum es una herramienta extraordinaria que nos da la oportunidad de enviar dinero a otro persona con muchísima facilidad. Su amplio uso, unido a que cada vez más los ciberdelincuentes tratan de aprovechar cualquier forma de estafarnos nuestro dinero, hace que Bizum sea muy usada para timar a la gente.

En este artículo hacemos una recopilación de los timos más comunes que se han reportado en los que alguien trata de estafar a gente a través de Bizum, para que puedas estar alerta y no caer en la trampa.

1.El timo del Bizum inverso

El timo del 'Bizum inverso' es una estafa que se ha vuelto cada vez más común y sobre la que la Guardia Civil y el INCIBE ya han alertado en múltiples ocasiones.

La técnica del Bizum inverso implica que los delincuentes obtienen dinero de un usuario, haciéndole creer que está recibiendo un pago cuando en realidad está autorizando una transferencia de dinero desde su cuenta.

Los delincuentes muestran interés en comprar un artículo en una web de compras entre particulares como Wallapop o Vinted y, una vez ganada la confianza del vendedor, le piden realizar el pago a través de esta app de pagos. Pero, aprovechando el desconocimiento del vendedor sobre el funcionamiento de la misma, los delincuentes envían una solicitud de pago en lugar de enviar el dinero acordado.

2.Recibir dinero de desconocidos

Puedes recibir un mensaje de WhatsApp de alguien de tu agenda que te avisa de que te ha enviado por Bizum 50 € por error —pues serían para un supuesto artista al que había hecho un encargo— y te pide que le devuelvas ese dinero.

El problema es que ese contacto de tu agenda no es el responsable de dicho mensaje (se trata, como ya habrás adivinado, de un ciberdelincuente). Y, no, tampoco has recibido 50 € en nuestra cuenta.

Si miras tu cuenta verás que no tienes nada de esos 50 euros y si envías el dinero de vuelta, lo perderás.

3.La maleta boliviana

En marzo, el Equipo de Delitos Tecnológicos de la Guarda Civil ha logrado desmantelar, en el marco de la 'operación Airsac', una organización criminal formada por 16 personas que operaban en varias provincias españolas (Madrid, Barcelona, Granada, Vizcaya y Albacete), realizando estafas mediante el llamado 'método de la maleta boliviana'. Y, entre otras herramientas, usaban Bizum.

Alguien te contacta y te cuenta que se encuentra en el extranjero con la maleta inmovilizada en un aeropuerto, y si logran convencerles de esa falsa identidad, empiezan a solicitar a la víctima envíos de dinero (mediante transferencia bancaria o Bizum) supuestamente destinados a desbloquear las citadas maletas. En España, la banda consiguió desmantelar una banda que estafó cerca de 200.000 euros con este truco.

4.Un enlace de tu banco

Una mujer perdió 12.000 euros tras caer en una estafa de bizum. Recibió un mensaje a su móvil. Era a nombre de su banco y advertía de un problema de seguridad. Llegaba de la mano de un enlace con el objetivo de desbloquear ese problema. La mujer pinchó en el enlace y puso su contraseña de acceso a su cuenta bancaria online.

Al entrar a su cuenta bancaria vio que desde esta había una transferencia de 10.000 euros a otra cuenta y que había registradas cuatro acciones de 4 Bizum de casi 500 euros cada uno. En total, la información apuntaba a que tenía 12.000 euros menos.

Pudo haber sido gracias a que la mujer dio sus credenciales de acceso en el link que recibió y que no era más que una página suplantando a su banco.