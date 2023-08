Ten cuidado si te llaman con este número: no sólo son pesados y te anuncian subidas del precio de tu línea… además se saltan la ley

Aunque recientemente se aprobó una nueva normativa destinada a regular las comunicaciones telefónicas comerciales y, supuestamente, suprimir las llamadas no deseadas, lo cierto es que persisten las denuncias en ese sentido. Y no sólo porque nos estén molestando con 'propuestas comerciales' que no nos interesan, sino porque en algunos casos las llamadas en cuestión entran de lleno en el terreno de la estafa.

En los últimos días, por ejemplo, hay un número en concreto que está suscitando la atención de algunos medios y de muchos usuarios cabreados: el '911172844'. Exploremos las tácticas utilizadas por los estafadores que están detrás del mismo, así como las medidas que los usuarios pueden tomar para protegerse contra estas amenazas.

Llamadas Molestas y Estrategias de Estafa

El 911172844 va dejando una estela de usuarios cabreados a su paso, ya que muchos de ellos han denunciado haber recibido llamadas insistentes (hasta 10 veces en un mismo fin de semana) e inoportunas (por las horas en que se realizan, fuera del horario comercial) de este número desconocido. Eso por no mencionar que ignoran constante y deliberadamente la 'Lista Robinson'.

Las víctimas han compartido experiencias en las que al contestar la llamada, en unos casos no encuentran nada más que silencio al otro lado de la línea… o bien, cuando contestan, es sólo para toparse con afirmaciones fraudulentas que pretenden provenir de compañías de telecomunicaciones reconocidas.

La nueva legislación destinada a regular las comunicaciones comerciales busca frenar estas prácticas fraudulentas, pero queda claro que los estafadores siguen encontrando formas de operar

El modus operandi más habitual de esta estafa consiste en hacerse pasar por representantes de compañías telefónicas populares. Afirman que el usuario enfrentará un aumento de tarifas, cargos adicionales o cambios en los servicios si no toma medidas inmediatas. Es un caso similar a este otro, también reciente.

Así, por ejemplo, algunos usuarios han denunciado que la excusa alegada para dichas subidas de tarifa es "la saturación de la red"; en otros casos lo plantean como "suplementos de mantenimiento". En ambos casos, cualquier amenaza de darse de baja es contestada con otra de pagos de penalización por cantidades de hasta 120 €.

Ante la creciente indignación en redes, algunas compañías de telecomunicaciones ya han respondido: por ejemplo, Vodafone ha negado cualquier relación empresarial con el número 911172844 y Jazztel ha iniciado una investigación para identificar su procedencia. También se han hecho pasar, que se sepa hasta ahora, por Orange, Movistar, Lowi, Más Móvil, Digi, Yoigo…

Consejos para Evitar la Estafa Telefónica

La mejor defensa contra estas tácticas de estafa telefónica (además de bloquear el número en cuestión si tienes la opción) pasa por tener en mente algunas pautas clave para protegerse contra estas amenazas:

No devuelvas llamadas desconocidas: No devuelvas llamadas de números desconocidos, especialmente si no esperas una llamada de esa persona o entidad. Devolver la llamada podría resultar en cargos adicionales no deseados. No reveles información personal: Nunca compartas información personal o financiera por teléfono, a menos que estés seguro de que estás hablando con una entidad legítima y confiable. Verifica la información: Si recibes una llamada sospechosa de una empresa que afirma ser tu proveedor de servicios, cuelga y llama directamente al número oficial de atención al cliente de la empresa para confirmar la legitimidad de la llamada. Utiliza bloqueadores de llamadas: Aplica soluciones como aplicaciones de bloqueo de llamadas para evitar que números indeseados te contacten. Mantente informado: Mantente al tanto de las últimas estafas telefónicas y las tácticas utilizadas por los estafadores para estar mejor preparado y protegerte.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

