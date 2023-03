Cómo saber si el número que te está llamando es de spam: las mejores webs y apps para detectarlo

Cuando en el móvil se recibe una llamada de un número que no tienes agendado, y no esperas que te llame el médico u otro servicio que hayas contratado lo primero que pensarás es si se trata de una llamada de spam o no. Y para poder salir de dudas, hay varias formas de conocer si es importante responder a este número o devolverle la llamada después.

Y es que aunque no hayas facilitado tu número a nadie y tengas mucho cuidado con la privacidad de tus datos personales al inscribirte en la Lista Robinson, tarde o temprano vas a recibir la llamada de un número desconocido y casi siempre en los momentos menos oportunos. Aunque puede tratarse de una llamada importante, muchas de las veces nos encontramos con un servicio de telemarketing que trata de convencerte de cambiar de compañía telefónica o comercializadora eléctrica. Aunque si estás inscrito en la Lista Robinson, estas llamadas pueden ser multadas.

Herramientas para identificar las llamadas de spam

Cuando se recibe una llamada de un número desconocido, lo recomendable es hacer una búsqueda para identificar el origen de la llamada. En la red se pueden encontrar numerosas webs que sirven como base de datos de todos estos números de teléfono que han sido creadas por parte de las propias empresas o por los usuarios que tratan de dar feedback de estos teléfonos y el origen de los mismos. Entre estas destacamos:

Hacer uso de Google Maps : este servicio cuenta con todas las empresas que hay operativas en nuestro país, y la mayoría de estas cuentan en su ficha con el número de teléfono. De esta manera, al introducir el número de teléfono en Google Maps sabrás concretamente la empresa desde la que te llaman para saber si devolver la llamada o no.

: este servicio cuenta con todas las empresas que hay operativas en nuestro país, y la mayoría de estas cuentan en su ficha con el número de teléfono. De esta manera, al introducir el número de teléfono en Google Maps sabrás concretamente la empresa desde la que te llaman para saber si devolver la llamada o no. ListaSpam.com: con esta página web vas a poder introducir el número de teléfono que te está llamando para conocer la opinión del resto de usuarios. Son los propios consumidores los que introducen la experiencia que han tenido al responder a este número, y de esta manera la web lo categoriza como una llamada de spam o no.

¿Quién ha llamado?: una página web que es similar a la anterior con bases de datos de números de teléfono de spam gracias a la comunidad de usuarios. Simplemente, se tiene que introducir el teléfono y verás el reporte si es que existe.

Hacer una búsqueda en Google: lo que nunca falla es introducir el número de teléfono en Google para obtener el acceso directo a todas las webs donde se ha reportado el teléfono. Aquí se van a agrupar las páginas web de la empresa, e incluso el acceso a las páginas especializadas que hemos comentado previamente.

Esto hace que cuando recibas una llamada de este tipo y tienes el ordenador cerca, te recomendamos buscar el teléfono móvil con el objetivo de conocer si es seguro responder o no.

Los mejores consejos al recibir estas llamadas

Como hemos comentado anteriormente, es aconsejable en un primer momento no responder a estas llamadas telefónicas si no estás seguro del origen de la llamada. Pero igualmente, si no estás seguro si es una llamada que esperas o no y decides responder debes seguir una serie de consejos. El primero de ellos es nunca responder con "Sí", algo que es realmente común. Esto se debe a que pueden estar grabando tu voz en ese momento, y conseguirían tu voz aceptando cualquier cosa.

Esta grabación se puede usar posteriormente para realizar contrataciones a tu nombre sin tu consentimiento. Y a la hora de solicitar la grabación del contrato se va a poder escuchar perfectamente tu voz aceptando las cláusulas, y será difícil poder dar marcha atrás.

El segundo consejo es nunca ofrecer información personal a través del teléfono, ya que no conoces si la empresa que lo está solicitando es lícita o no. En muchos casos pueden hacer ingeniería social para poder sustraerte tu nombre, dirección, DNI o incluso la cuenta bancaria.

Bloquear las llamadas de spam

Por último, en el caso de que estés harto de recibir en tu teléfono móvil este tipo de llamadas las vas a poder bloquear. En el caso de Android, la aplicación de teléfono desarrollada por Google cuenta con funciones que están destinadas a bloquear las llamadas de spam. Estas son las que tienen como origen una empresa de telemarketing o de compañías telefónicas. Para poder activar esta característica se van a tener que seguir los siguientes pasos:

Abre la aplicación de teléfono.

Pulsa en los tres puntos de la parte sueprior derecha.

Accede a Identificación de llamada y spam.

Activa las opciones Ver identificación de llamada y spam y Filtrar llamadas de spam.

Automáticamente, el dispositivo Android realizará una búsqueda del número de teléfono de la llamada entrante y mostrará en pantalla si se trata de una llamada de spam o no para que la puedas terminar rechazando.

Realizar el filtrado en iOS

En el caso de los iPhone no se puede encontrar la posibilidad de que automáticamente el sistema operativo realice una búsqueda del número de teléfono para que se sepa si es una llamada de spam o no. Lo único que se puede hacer es silenciar las llamadas de desconocidos siguiendo la ruta Ajustes > Teléfono > Silenciar desconocidos y activando la opción que aparece.

Pero además de este sistema que únicamente va a silenciar las llamadas que provienen de números que no tienes agendados, se va a poder hacer uso de algunas aplicaciones que se encuentran en la App Store para que te avisen de las llamadas de spam. Estas son:

Call Blocker: la aplicación que tendrá la capacidad de identificar y bloquear las llamadas más peligrosas de manera automática. Cuenta con más de 4 millones de números registrados en la base de datos y esta se va enriqueciendo con la contribución de los usuarios.

TrueCaller: una aplicación realmente popular que está basada en la contribución de la comunidad. Va a bloquear tanto las llamadas como los SMS de spam y te informará antes de responder del origen de la misma.

En Genbeta | 7 servicios de email temporales para evitar spam y otros problemas