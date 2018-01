Un bug en un la popular cartera Electrum permite a cualquier sitio web robar todos tus bitcoins

Tavis Ormandy, el conocido investigador de seguridad que trabaja en Google Project Zero, ha descubierto una vulnerabilidad en la cartera Electrum que podría permitir a cualquier sitio web robarse todo tu monedero usando JavaScript.

El fallo, que ya ha sido solucionado, afectaba a todas las versiones de Electrum de la 2.6 a la 3.0.3. Si no has actualizado aún a la versión 3.0.5 y estás ejecutando Electrum, la recomendación es que lo detengas de inmediato y actualices, además de asegurarte de verificar la firma PGP.

The bitcoin wallet Electrum allows any website to steal your bitcoins. I was gonna report it...but there was already an open issue from last year. I pointed out this is kinda critical, and they made a new release within a few hours. Update to 3.0.4 if you use it.