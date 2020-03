El usuario medio ha cedido sus datos personales a 350 empresas, y ya no se acuerda de la mayoría de ellas

Quizá pienses que tú, y sólo tú, eres el dueño de tus datos personales. Y quizá sea así si te has mantenido toda tu vida al margen de Internet, absteniéndote de registrarte en ningún servicio o plataforma online; pero si ése es tu caso, posiblemente no estés leyendo esto, así que no debería dirigirme a ti.

A nuestros lectores reales, con docenas de cuentas abiertas por ahí, les diré que posiblemente sean muchas más: el 83% de la 'huella digital' de un internauta promedio está en manos de compañías con las que sólo ha interactuado una vez, y que en la mayoría de los casos ya no recordamos.

"¿En serio me di de alta allí? ¿En 2013?"

Más aún: los datos del internauta típico son un terreno al que tienen acceso unas 350 empresas de media... pero, para el 5% más 'conectado', dicha cifra aumenta hasta las 2834. Pensad por un momento lo que eso significa y cómo afecta a nuestra identidad, a nuestros contactos o a nuestra información financiera.

Todo ello según los datos de un estudio elaborado por 'Mine', una startup con sede en Tel Aviv de la que ya te hablamos en enero y que se ha propuesto recopilar para nosotros todas las compañías a las que hemos proporcionado nuestros datos en un momento u otro... y, lo que es más importante, facilitarnos cuando es posible un enlace desde el que ejercer nuestro derecho a la supresión de nuestros datos en cada una de las plataformas.

Su CEO y cofundador, Gal Ringel explica que parte de los datos usados para elaborar el estudio proceden de una encuesta que Mine realizó a 30.000 usuarios... el 90% de los cuáles afirmó haberse sorprendido de cuántas empresas tenían acceso a sus datos.

El mecanismo usado por Mine para conocer el dato del número de compañías exige concederle acceso a nuestra cuenta de correo electrónico para que analice las direcciones remitentes y los asuntos de los mails que recibimos (sí, para salvaguardar nuestra privacidad parece que antes hemos de comprometerla un poquito más, parece).

Pero Ringel lo explica afirmando que "alrededor del 90% de las empresas que poseen nuestros datos pueden encontrarse en nuestras bandejas de entrada".

Según afirma, desde su lanzamiento en enero, Mine ha enviado 20.000 solicitudes exitosas (es decir, que se han saldado con el borrado de datos solicitado), amparadas en normativas avanzadas en el campo de la protección de datos, como las de la Unión Europea y California. Las que más pegas ponen, según Mine, son las compañías tecnológicas: sólo han satisfecho el 5% de las solicitudes recibidas hasta ahora.

"Creo que, en los dos últimos años, la privacidad se ha convertido realmente en algo 'mainstream'. Ahora, Mine permite que cualquier persona pueda descubrir su huella digital: obviamente, las empresas no protegen nuestros datos, por eso creemos que los consumidores deberían adoptar un enfoque mucho más proactivo en la gestión de los mismos". "Con regulaciones como el GDPR, el CCPA y el LGPD, que otorgan a los consumidores más derechos sobre sus datos, deberíamos tener el poder de compartir los nuestros con las compañías cuando sea necesario, pero también poder recuperarlos cuando nuestro intercambio con esa compañía haya concluido".

Vía | VentureBeat & Fast Company