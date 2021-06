Los cuatro sistemas operativos para dispositivos NAS más utilizados, por si estás pensando en hacerte con uno

Cada vez se oye hablar más de los servidores NAS o 'dispositivos de almacenamiento conectado en red', una clase particular de ordenador que nos permite desde montarnos nuestra propia nube personal hasta alojar copias de seguridad, un mediacenter o un cliente de descargas torrent.

Sin embargo, una peculiaridad de los mismos es que, ya utilicemos un dispositivo comercial o nos configuremos nuestro propio NAS casero reutilizando un ordenador viejo, los sistemas operativos y/o distribuciones a los que tendremos que recurrir no son los mismos que estamos acostumbrados a utilizar en nuestros PCs domésticos.

De modo que hemos recopilado los cuatro sistemas operativos específicos para NAS más utilizados (dos en la categoría 'open source', y otros dos en la de soluciones comerciales), para que empecemos a conocerlos un poco mejor.

TrueNAS (Gratis, Open source)

TrueNAS (conocido antiguamente como FreeNAS) es un sistema operativo open source basado en FreeBSD. Al margen de los NAS comerciales, es el sistema operativo más usado en este ámbito, gracias a su veteranía y versatilidad (es perfectamente utilizable en el ámbito profesional, por ejemplo).

Destaca a la hora de facilitar el intercambio de ficheros con otros sistemas, como los Windows (gracias a su soporte para SMB/CIFS), los Unix (NFS) y los Apple (AFP); y admite de serie integración con plataformas de almacenamiento en la nube para crear 'instantáneas' (copias de seguridad) remotas de sus archivos.

Es el único sistema operativo open source que ofrece cifrado de volúmenes basados en ZFS, pero si vas a usar este sistema de archivos, procura contar con una buena cantidad de memoria RAM,

OpenMediaVault (Gratis, Open Source)

OpenMediaVault es un valor en alza en el ámbito de los sistemas operativos para NAS. Al contrario que el anterior, se basa en GNU/Linux (concretamente en Debian), por lo que puede resultar más familiar para muchos usuarios… eso por no mencionar las ventajas de poder recurrir al amplio repertorio de software disponible para dicha distribución.

Otra diferencia con TrueNAS es que OpenMediaVault busca centrarse en el ámbito doméstico y de la pequeña empresa, por lo que es mucho menos exigente en materia de hardware: tanto, que incluso en instalable en microcomputadoras Raspberry Pi.

Este sistema, de enfoque modular (con multitud de complementos oficiales y de terceros), cuenta con abundante documentación y apoyo de la de comunidad.

DiskStation Manager (Comercial)

DSM (siglas de DiskStation Manager) es el sistema operativo de los NAS de la marca Synology, líder en su campo —pues está instalado en más de ocho millones de equipos—. Ya abordamos hace un mes el potencial que ofrecía este sistema como alternativa a Google Fotos, usando una versión beta de DSM 7, del que esta misma semana ha sido lanzada su versión definitiva.

Probablemente, el mayor atractivo de DSM es su gran ecosistema de aplicaciones oficiales, tanto las accesibles desde la 'tienda' del propio NAS como las disponibles en versión móvil, que nos permitirán acceder a diversos servicios de nuestro NAS desde el smartphone.

Un dato de interés: existe un bootloader, llamado Xpenology, que nos permitirá cargar DSM en hardware x86, aunque éste no haya sido fabricado por Synology (aunque, claro está, no cuenta con soporte de dicha marca, sólo de la comunidad de usuarios).

QTS (Comercial)

El segundo sistema operativo comercial más usado en equipos NAS es el QTS, basado en Linux, usado por QNAP en sus propios dispositivos. Como su rival, también cuenta con un completo ecosistema de apps (en su propia plataforma y en móviles).

Y, también como el de Synology, ha estrenado versión esta semana (QTS 5.0, basada en el kernel Linux 5.10 LTS), aunque en su caso sea aún en fase beta.

Al igual que DSM, su interfaz de usuario, aunque basada en HTML, busca simular el típico entorno de escritorio, con iconos, menús, y barra de tareas.

Imagen | Basado en original de Aaron Yoo & Software box by ProSymbols from the Noun Project