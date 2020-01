Los gestos de Android 10 también llegarán a Chrome OS: así son en vídeo

Aunque a menudo nos olvidamos de él, Chrome OS es un sistema operativo que goza de bastante popularidad en ámbitos como el de la educación, sobre todo en Estados Unidos. A nivel global, eso sí, si papel es casi testimonial. Según Netmarketshare, si Linux tenía en diciembre un 1,61% de cuota, la de Chrome OS ascendía a tan solo un 0,44%.

Una cifra minúscula en el siempre complicado mercado de escritorio, pero por el que Google está luchando haciendo Chrome OS un sistema más versátil conforme pasa el tiempo. En ese sentido, si en 2018 lanzaba una versión del sistema enfocada a dispositivos táctiles, tras haber funcionado tradicionalmente en portátiles económicos y tradicionales, ahora Chrome OS potenciará esa novedad con gestos como los de Android 10.

Es lo que han descubierto experimentando en Android Police, donde muestran los gestos en la versión beta de Chrome OS 80, la próxima versión del sistema que llegará, como suele acostumbrar Google, unos días después de Chrome 80, que también llega con interesantes novedades como el bloqueo de notificaciones.

Gestos, a la conquista de todos los sistemas operativos

Según podemos ver en el vídeo, los gestos que Google ha integrado en la versión beta de Chrome OS son, aparentemente, los mismos de Android 10. Eso, a diferencia de lo visto con los gestos en sistemas operativos anteriores, quiere decir que una barrita inferior como la de los iPhone desde el iPhone X estará presente.

Desde ella, podremos hacer las veces de botón de Inicio, deslizando hacia arriba el contenido, o hacer las veces del botón de multitarea, la acción será similar pero manteniendo la pulsación. Para ir atrás, el gesto es deslizar desde el borde izquierdo hacia la derecha, aunque como ocurre en Android, hay conflicto con el menú de la hamburguesa, que también trae al usuario un panel de control desde esa parte de la pantalla.

Según cuentan en Android Police, los gestos son fluidos y suaves, pero no funcionan bien en todas las aplicaciones, debido a ese problema con barras laterales que, no obstante, también está presente en Android, por lo que no se puede considerar un bug. De momento, los gestos no vienen por defecto, sino que, al igual que ocurre en Chrome, hay que activarlos con el sistema de flags.

Además de gestos, en Chrome OS 80 también han encontrado paneles con ajustes rápidos múltiples, como vemos en la imagen superior. También es algo heredado de Android, pero a diferencia de los gestos, dicha función ha estado en el sistema mucho más tiempo.

Vía | Engadget