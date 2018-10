Google lanza una nueva versión de Chrome OS enfocada a dispositivos táctiles

Durante el evento Made By Google 2018, la compañía ha presentado una nueva versión de Chrome OS enfocada a dispositivos táctiles, que llega para acompañar al Pixel Slate, una tablet con teclado y trackpad opcionales. Chrome OS ya era un sistema operativo con capacidades táctiles, disponible en, por ejemplo, el Google Pixelbook pero no estaba pensado para el medio. La nueva versión sería comparable a lo que Windows 8 quiso ser respecto a Windows 7. Es decir, presentar una interfaz con botones más cómodos para pulsar con un dedo, frente al modelo basado en stylus.

Google también ha querido mejorar la experiencia de escritorio que, aunque es donde siempre ha funcionado en los Chromebooks, necesitaba pulirse para sacar más partido a las posibilidades de nuevos dispositivos como el Pixel Slate, la primera tablet de la compañía en llegar con Chrome OS, y, sobre todo, para competir mejor con iOS 12 en el iPad Pro y con Windows 10 en toda la gama de convertibles disponible.

Un Chrome OS más inteligente, seguro y productivo

En ese sentido, mejora la multitarea con pantalla dividida y el cambio entre aplicaciones, recordando mucho a las tarjetas de Android 9.0 Pie, pero sin ser simplemente una versión estirada para teléfonos. Como las últimas versiones del sistema operativo móvil, se actualiza en segundo plano, sin que el usuario tenga que realizar ninguna acción. Gracias a Titan security se añade una capa extra de seguridad con la que contraseñas, datos y el sistema operativo están más protegidos.

El nuevo Chrome OS se ve más que nunca como la fusión con Android que tanto se espera, aunque no sea exactamente eso. Puedes usar el modo desarrollador, un launcher basado en aprendizaje automático que ofrece más conveniencia que el tradicional, ya que sugiere en base a predicciones aplicaciones, acciones como videollamadas, vídeos en tendencias, etc. También está más presente Google Assistant, que permite, por ejemplo dictar mails completos, recibir órdenes para reproducir series, etc.

Aunque no se presentan como funciones de productividad, Google también ha hablado del modo "No molestar", que es clave para eliminar distracciones, así cómo de un modo noche que cambia el balance de blancos de la pantalla para tratar mejor los ojos.