Google convierte a Assistant en un feed de noticias: estar informado del día a día será aun más fácil

Los asistentes personales cada vez tienen más cabida en nuestras vidas. Altavoces conectados, móviles, si hasta encontramos asistentes personales en la cocina. Esta proliferación se debe a la llegada de nuevos dispositivos pero también de nuevas funciones. Consultar el estado del tráfico o del tiempo pertenece ya a la prehistoria.

Apple con Siri, Amazon con Alexa o Google con Assistant, que es el que ahora nos ocupa, siguen añadiendo posibilidades a sus asistentes. Y en el caso de Google ahora empiezan a probar una función para que Assistant se convierta en una especie de feed de noticias virtual e interactivo.

Siempre informados... ¿OK Google?

Las pruebas las ha iniciado la empresa americana como no podía ser de otra manera en Estados Unidos y en inglés de forma exclusiva. Los ciudadanos del país de las barras y las estrellas serán los que antes puedan probar la función que convierte a Assistant en un informador a tiempo completo.

Google Assistant facilita el que se pueda estar informado sin que el usuario tenga que saltar de un lugar a otro buscando la información que más le interesa y para lograrlo nada mejor que convertir Assistant en una especie de feed de noticias.

En inglés bastará con decir "Ok Google, play me the news" (algo así como "OK Google, dame las noticias") y el dispositivo en el que tengamos configurado Assistant empezará a enumerar las noticias y titulares más destacados de cada momento.

Esta posibilidad es real gracias a una herramienta llamada "Your News Update" que se nutre de las noticias que ofrecen una variedad de sitios y medios de comunicación como pueden ser Washington Post, Billboard y The New York Times.

Serán noticias personalizadas al gusto del usuario, pues aunque Assistant bebe de las aguas de los citados medios, también hará uso de nuestro historial de búsqueda, nuestra ubicación, intereses así como de las principales noticias. Este coctel formará las noticias que el asistente virtual de Google considera más relevantes.

Además, en función del uso continuado, la lista de reproducción se personalizará adaptándose más aún a nuestro gusto. Algo así como lo que ya ofrece la aplicación de Google en nuestro móvil.

Para configurar esta nueva funcionalidad, se debe actualizar la configuración de noticias de Google Assistant dentro del menú "Configuración", "Noticias", pulsando en "Cambiar el formato de la lista de reproducción" y habilitando "Actualización de noticias para recibir".

Por ahora sabemos que esta función está disponible en inglés y en los Estados Unidos, con planes de expandirse a más mercados y a más idiomas a lo largo del próximo año.

Vía | The Next Web

Fuente | Google