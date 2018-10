Tras años en descenso, el uso de BitTorrent vuelve a crecer y posiblemente tenga que ver con toda la competencia de Netflix

Un nuevo reporte de Sandvine, una empresa de equipos de red basada en California, ha arrojado datos bastante interesantes sobre el consumo de vídeo en la web. Cosas como que Netflix es el servicio que más ancho de banda gasta en todo Internet, y que tras años en declive, el uso de BitTorrent ha vuelto a crecer.

Sandvine ha hecho estos reportes antes, en 2011 dijeron que BitTorrent representaba el 59.68% de todo el tráfico de subida en Europa. Para el 2015, esa cifra había bajado de forma drástica al 21.08%. Pero ahora en Europa, África y el Medio Oriente, BitTorrent representa el 32% de todo el tráfico de subida.

Los reportes previos hacían notar que el tráfico por compartir archivos a través de BitTorrent probablemente estaba bajando gracias al surgimiento de servicios como Netflix, que ofrecen opciones legales y simples de ver contenido online.

Si bien sabemos que los torrents se usan para compartir todo tipo de archivos, lo que más comparten los usuarios tiende a ser contenido sin licencia. Mientras la llegada de Netflix inicialmente hizo que muchos abandonaran las complicaciones del P2P en favor de su cómoda suscripción, ahora parece que el aumento en competencia y los exclusivos ha hecho que la tendencia se esté revirtiendo.

Lo que midió el reporte

El usuario mueve el cursor a una nueva película (tráfico de subida) - Netflix actualiza la pantalla y muestra una vista previa (tráfico de bajada) - Imagen de Sandvine

Sandvine midió el tráfico global por aplicación desde varias perspectivas: descarga, subida y conexiones. La descarga representa el volumen de tráfico descargado desde Internet. Ejemplos de esto serían una transmisión de vídeo, la descarga de un archivo , o una app descargada de iTunes.

La subida representa el volumen de tráfico subido a Internet. Esto podrían ser peticiones de contenido como navegar por la librería de Netflix, una sesión de mensajería interactiva, o una sesión de transmisión de Twitch desde tu consola.

Las conexiones representan en número de "conversaciones" que ocurren por cada aplicación. Algunas aplicaciones usan una sola conexión para todo el tráfico, mientras que otras como Netflix, BitTorrent o Pokemon Go, usan muchas conexiones para transferir datos o vídeo al usuario final.

Los datos que obtuvo la empresa están representados por una porción de los 2.100 millones de suscriptores en su base de instalaciones de operadores móviles en todo el mundo, aunque no incluyen datos significativos de regiones como India o China.

Antes, durante y después de Netflix

BitTorrent es el servicio #1 en Europa y #2 en las Américas en consumo de subida del ancho de banda - Imagen de Sandvine

El reporte arroja datos claros como que más del 50% del tráfico en Internet ahora está cifrado, Instagram es la red social que más consume en términos de tráfico (seguida por Facebook), Skype es la app de mensajería que más tráfico genera (seguida de WhatsApp), Spotify es el servicio de streaming musical con más tráfico, y League of Legends es el vídeojuego al tope, seguido de Fortnite.

Del lado del vídeo, Netflix es el servicio de streaming con la mayor cuota de tráfico en todo el mundo, seguido del streaming local y YouTube. Mientras el vídeo representa casi el 58% del volumen total de descarga en Internet, Netflix ocupa el 15% de todo el tráfico global.

Sin embargo, cuando miramos el volumen de tráfico subido, BitTorrent representa casi el 22% en todo el mundo. Un número que se eleva al 31% en Europa, África y el Medio Oriente.

Las razones de esto podrían ser varias, pero en Sandvine se atreven a especular con las más obvias y lo que probablemente muchos estaban pensando: el aumento de la competencia y el aumento del contenido exclusivo.

En los últimos años hemos visto nacer más y más ofertas de servicios de vídeo bajo demanda. HBO Go y Amazon Prime Video son un ejemplo, y en Estados Unidos hay aún mucho más con Hulu, DC acaba de estrenar su propio servicio de streaming, y hasta Disney y Apple están preparando los suyos. Sin contar con la oferta exclusiva de cada cadena de televisión.

La mayoría de usuarios no puede ni quiere pagar por media docena de servicios de streaming, muchos elegirán uno solo y para el resto del contenido parece ser que la opción es: torrents

Muchos de estos servicios apuestan por sus exclusivos para atraer usuarios, y otros ni siquiera están disponibles fuera de planeta Estados Unidos dejando a los usuarios con pocas o ninguna opción legal para acceder al contenido sin tener que esperar meses o años.

De hecho, en Sandvine usan de ejemplo a Game of Thrones, un show tan popular que se estrena en todo el planeta al mismo tiempo, y la gente lo descarga tan pronto como está disponible. Nos explican que cuando hicieron su reporte en junio, no estaban saliendo episodios de Game of Thrones, así que de por sí deberíamos considerar que los números de BitTorrent estarían hasta más bajos de lo normal.

La realidad es que la oferta se multiplica, pero así como ganamos opciones en servicios, perdemos opciones en contenido. Si no queremos o podemos pagar por media docena de suscripciones para ver todos nuestros shows favoritos, pues el dinero no es ilimitado en los bolsillos de los usuarios, es normal que muchos decidan pagar por el que más le ofrezca y para todo lo demás: esperar o descargas torrents.