Cómo encontrar vídeos en YouTube según su ubicación

Si eres una de esas personas curiosas y quieres saber qué tipo de vídeos están subiendo tus vecinos a YouTube, estás de enhorabuena. Hoy vamos a hablar de algunas herramientas que sirven para buscar vídeos en la plataforma según su ubicación.

YouTube Geofind es una página web en la que podremos descubrir vídeos cercanos de una manera muy sencilla, permitiéndonos especificar muchos detalles para categorizar mejor todo el contenido.

Descubre qué suben tus vecinos a YouTube

Como vemos, tenemos la posibilidad de establecer una ubicación y especificar el radio de kilómetros que queremos que nos muestre. Además, podemos establecer palabras clave o mostrar el contenido según fecha, relevancia, reproducciones, puntuación...

Si activamos las opciones avanzadas podremos buscar eventos en directo, si están licenciados bajo Creative Commons, aquellos que estén a buena calidad o que puedan ser reproducidos fuera de YouTube.

Gracias a esta herramienta he perdido un buen rato viendo qué clase de vídeos subían mis vecinos a YouTube. Os voy a dejar con tres ejemplos que me he encontrado cerca de Pontevedra:

Un vídeo de un chico jugando a FIFA 18 con la Unión Soviética:

Un corto de stop motion titulado 'Bacteria':

La presentación de un curso sobre energías renovables:

Otra alternativa

Geo Search Tool es otra buena opción si queremos encontrar vídeos que se han subido cerca de nuestra ubicación. El diseño es menos llamativo, pero creo que funciona más rápido y me gusta que haga un listado vertical con los vídeos.

Nuevamente, existe un menú avanzado que podemos activar, con las mismas opciones que hemos visto en el ejemplo anterior. Creo que son unas buenas herramientas para pasar un rato viendo qué tipo de vídeos se suben en tu vecindario. En mi caso me he llevado varias sorpresas, y eso que sólo he rascado la superficie.

